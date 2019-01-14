隱忍蔡正元不願黨內互打 羅智強為了這兩人跳出來回擊

▲羅智強。（圖／記者吳銘峯攝）

政治中心／綜合報導

國民黨前立委蔡正元14日下午談及「口譯哥」趙怡翔時，反指馬英九政府幹過類似的事不少，特別點名羅智強、王郁琦、金溥聰等人，並指出國民黨「找一個小咖的趙怡翔攻擊，反作用力也不會太小」。對此，台北市議員羅智強14日也回擊，自己常常被瞧不起，已經習慣了，但「牽連到王郁琦、金溥聰」，就有些話要說了。

蔡正元14日下午在臉書提到，「蔡英文政府用直升機大幅提拔趙怡翔，的確會挫折外交士氣，但趙怡翔不會是吳音寧。因為趙怡翔沒有對照組，不像吳音寧要對照韓國瑜，過去駐美政治組長都是無名氏，趙怡翔沒有對照壓力。因爲趙怡翔不用面對立法院，即使有缺點不會曝露出來，吳音寧在議會答詢，從頭到尾一敗塗地。」

蔡正元說，「因爲馬英九政府幹過類似的事不少，年紀輕輕的王郁琦從機要幹到陸委會主委，連中共對台要員都不清楚、羅智強從機要幹到副秘書長，因為攻擊連戰才下台、金溥聰沒有任何外交資歷，還不是幹駐美代表！找一個小咖的趙怡翔攻擊，反作用力也不會太小。」

蔡正元稱，「因爲趙怡翔出身深藍家庭，只是讀了幾本李姓人士寫的錯誤百出的台灣史，立刻被『感化』轉向，馬英九連個歷史課綱都不敢改，還談什麼？因爲趙怡翔英文好，又被蔡英文重用，反觀國民黨搞國際事務，哪一個不是半百老翁？英文好的年輕人頂多只是個專員！攻擊趙怡翔固然可以引起年輕人嫉妒，但國民黨英文好的年輕人又在那裡？」

▲蔡正元。（圖／記者季相儒攝）

針對蔡正元點名自己與其他2名同仁，羅智強立刻發臉書回擊，「去年三月，蔡委員說我和台北市議員徐巧芯是龜孫子，我因為不願黨內互打，親痛仇快，只說『這個重話，我收下了』。很感謝蔡委員，後來讚我有見識。但這次，蔡委員又拿我曾擔任總統府副秘書長做文章，綠營的人拿總統府副秘書長攻擊我，我可以理解，但蔡委員是國民黨的前輩，我有點驚訝，他未區分政務官跟事務官的差別。」

▲金溥聰。（圖／記者林敬旻攝）

▲王郁琦。（圖／資料照）

「如果只是批評羅智強倒是無妨，又牽連到王郁琦、金溥聰，那有些話，我就得説了」羅智強提到，王郁琦學養具豐、對馬英九的兩岸政策嫻熟，訪陸，創下政府官員在大陸的「中華民國紀錄」；金溥聰早在1987年就通過外交特考，而且駐美代表是政務任用，他擔任駐美代表，忠實傳達總統意志，又有何不可？

羅智強說，至於趙怡翔擔任駐美代表處的組長，不是政務官，甚至也不是機要，他是以一個九等諮議的約聘，「加銜」成組長，去領導簡11的副組長，天底下有這個道理嗎？「蔡委員覺得羅智強沒格做總統府副秘書長，這沒什麼，從政路上，我常常被瞧不起，習慣也尊重。但文官體制的保護是另一回事。」