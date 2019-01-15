「川金二會」金正恩如何出招？　南韓權威專家深度剖析

▲南韓民主和平統一諮詢會議常任委員、慶尚大學半島所長朴鐘喆。（圖／受訪者提供）

記者蔡浩祥／北京—首爾連線報導

韓媒報導披露，第二次美朝「川金會」2月中旬在越南舉辦。屆時北韓領導人金正恩如何應對？國際社會高度關注。南韓民主和平統一諮詢會議常任委員、慶尚大學半島所長朴鐘喆（박종철）接受《ETtoday新聞雲》專訪剖析，從金四度訪中的緊密程度看，「中國作用論」還是能在「川金會」起到積極作用。

朴鐘喆指出，從金正恩四度訪中，習、金關係持續緊密，足見中朝雙方已具有戰略性「決斷」與「溝通」。換言之，中國在「川金會」仍扮演舉足輕重角色。

如何一窺金正恩在朝核問題的應對，朴鐘喆分析，這得從金的元旦文告，還有本次訪中的動作觀察，金選擇第四度訪中，不是臨時決定。

▲第二次美朝「川金會」2月中旬在越南舉辦，中國仍在美朝關係發揮相當作用。（圖／路透社）

他指出，去年12月2日，阿根廷G20峰會上，美國總統川普告訴習近平，要為實現朝鮮半島無核化而努力，於是習才決定邀請金正恩訪中，但礙於中美貿易摩擦，致使金訪中時間延遲。

另一方面，朴鐘喆分析，金正恩在元旦文告提到，為實現朝鮮半島無核化，可進行「多方會談」，也提及「中國作用論」。

有關「多方會談」部分，朴鐘喆指出，當年北韓前領導人金正日是被迫參與「六方會談」，他本人意願不足；金正恩則是自發性地提出無核化，展開與國際社會對話，這是兩代領導人之間的最大區别。

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

不過，金正恩也在元旦文告明確表示，「若美國誤判北韓的耐心並維持制裁，北韓將考慮探索一條新路」。朴鐘喆認為，從韓文的用詞上看，與其說是金對川普的威脅，倒不如看成是語言的表達方式。

去年上旬曾赴中朝邊境的朴鐘喆透露，北韓部分地區皆有這樣的「我們將完成勞動黨七大三次全會的決定」（決議終止核試爆、洲際飛彈試射）標語，足見有關無核化工作已在各地展開。