川普旗下企業「發大財」　民主黨眾議員嗆：到底是為誰牟利

▲ 資深民主黨員卡明斯（Elijah Cummings）13日表示，川普利用總統職權謀取許多私利。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國眾議院監督和改革委員會（House Oversight and Reform Committee）的新任民主黨籍主席卡明斯（Elijah Cummings）13日表示，美國總統川普（Trump）在執政期間讓旗下企業「發大財」，因此調查小組將進行全方位的調查，了解川普到底是「為自己還是為國家牟利」。

根據BNN Bloomberg報導，曾任13屆眾議院議員的卡明斯，他在13日接受電視節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪時表示，川普執政時透過總統職權賺取私利，所以他將領導委員會準備展開調查。目前馬里蘭州和華盛頓哥倫比亞特區的檢察長已提起訴訴訟，指控川普違法美國憲法，擁有華盛頓飯店的利益。據悉，在另一起訴訟中，200名民主黨國會議員希望能阻止川普收取外國資金，但法案最終未獲得國會批准。

▼ 美國總統川普表示絕不會放棄蓋圍牆。（圖／路透社）

卡明斯表示，背後的問題在於川普是否透過飯店、高爾夫球場和其他企業的收入增加而獲利，人們有權知道川普在做包括與外國交涉的任何決定時，究竟是「為自己還是國家牟利」。不過對於卡明斯的發言，白宮認為他的言論「完全沒有根據」，但不評論正在進行中的訴訟。

文中引述CBS報導，目前小組成員已發出51封信給川普政府，希望針對川普在商業交易，以及內閣成員使用私人飛機的問題上，進行全方面調查。卡明斯表示，截至目前為止，他還沒有收到政府部門的回應，其中包括迫使南方邊境家庭分離等政策，不過他已經準備好與白宮在法庭上交鋒。

▼ 瓜地馬拉一名7歲女童潔可琳（Jakelin Caal）冒險闖越美墨邊境，被拘留期間過世，家人相當悲痛。（圖／達志影像／美聯社）

第1次聽證會將於2月7日舉行，川普前任律師柯恩（Michael Cohen）將出席。川普在得知消息後於12日表示，自己不擔心柯恩的出現，並建議他「應該出示關於他岳父的消息，這才是人們想要看的」。對此立法者希望川普不應該利用總統職位，發表聲明阻饒國會進行監督和調查工作，包括威脅證人提供證詞等行為。