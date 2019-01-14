台南市美術館2館落成謝土　27日試營運

▲台南市美術館2館新建工程辦理落成謝土典禮，由市長黃偉哲帶領共同祭拜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市美術館２館新建工程，1月14日中午12時辦理落成謝土典禮，由市長黃偉哲等人共同祭拜，祈求鄰近合境平安、館務昌隆、人員出入平安；並由黃偉哲宣布台南市美術館2館將於1月27日開幕正式對外試營運，歡迎全國民眾前來台南參觀。

台南市長黃偉哲指出，台南市美術館是前行政院長賴清德擔任台南市長時的重要推動建設，但因謝土儀式是擇吉時舉行，前院長賴清德人尚在台北，未能及時趕回來參加，將會擇期邀請賴前院長前來視察其任內大力推動的美術館。

台南市美術館於2014年舉辦國際競圖徵件，由聯鋼營造工程股份有限公司脫穎而出，2015年12月18日正式動工，歷經3年，主體工程建設將於本月底完工正式啟用。為表儀式慎重，館方事先由館長潘襎率各單位主管前往台灣首廟天壇，向玉皇上帝稟奏工程圓滿，並迎請道教護法36天君之首王靈天君蒞臨主持。



新建工程承包廠商聯鋼營造團隊成員日本坂茂建築師為2014年普利茲克建築獎得主，以台南市樹鳳凰木之鳳凰花轉化為五角形碎形屋頂，不但詮釋台南市的形狀，更使台南市美術館成為一座足以象徵台南的文化地標，屋頂結構包含碎形屋頂與玻璃帷幕兩個部分，其中碎形屋頂的基本零件是由碎形幾何所構成的四面體角錐，搭配五角形的鋼骨結構所組成，模擬樹葉的遮蔭效果，呈現亞熱帶氣候。



台南市美術館１館試營運以來，已吸引將近10餘萬參觀人次，台南市美術館2館預定在1月27日下午3時舉行開館儀式，當天6時正式對外開放，接續春節假期，預期將吸引來自全國各地的觀眾前來參觀，帶來觀光人潮。