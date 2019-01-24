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google亞洲再生能源交易　首選台南市買綠電

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▲Google公司於1月23日正式宣布選定台南為亞洲地區首宗再生能源交易，將購買10百萬的再生能源電力，約佔台南綠電1成，顯示台南綠電豐沛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲Google公司於1月23日正式宣布選定台南為亞洲地區首宗再生能源交易，將購買10百萬的再生能源電力，約佔台南綠電1成，顯示台南綠電豐沛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣電業法修正後，再生能源已可轉供與直供，Google公司於1月23日宣布選定台南為亞洲地區首宗再生能源交易，將購買10百萬再生能源電力，未來採購的再生能源電力，將作為Google台灣資料中心營運供應使用，使其邁向實現100％無碳的理念，市府期待創造台南的綠色經濟效益，使再生能源發展邁向另一高峰。

台南市長黃偉哲指出，google總共買了1000萬瓦，10個百萬瓦。台南現在已經審核中，已經要通過的，有760mega瓦，現在這個760百萬瓦，然後，google只是佔其中的10％，可見台南生產的綠電是非常充沛的，將來台南年度目標是1giga瓦，也就是1000個百萬瓦，現在已經有760，再增加230就會到1giga瓦，就能達標。如果將來達到1giga瓦，其他縣市應該不容易追上來了，但是不管如何我們還是繼續做。

▲Google公司於1月23日正式宣布選定台南為亞洲地區首宗再生能源交易，將購買10百萬的再生能源電力，約佔台南綠電1成，顯示台南綠電豐沛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南擁有絕佳的日照條件，為實踐低碳綠能的城市目標，啟動陽光電城專案計畫，推動陽光公舍、陽光屋頂、陽光社區、綠色廠房、農業大棚、綠能屋頂等6大屋頂型，鹽業用地、不利農業經營農地、水域空間及垃圾掩埋場等4大地面型，並落實推廣、輔導、補助、強制及申請等全方面推動策略，目前計有5484件同意備案，累計762百萬瓦設置量，太陽光電推動成果不僅為全國第一，更是全國第一個獲得APEC能源智慧社區倡議之低碳示範城鎮金質獎肯定的縣市。

綠能屋頂以「民眾零出資、政府零補助」原則，由市府遴選適當營運商承租民眾屋頂設置太陽光電系統，有意願參與綠能屋頂的屋主，可免出資將屋頂「出租」給營運商，營運商長期維運達20年，並提供至少10％躉購費率回饋金給民眾，台南領先全國完成第1個區域營運商遴選，今年將陸續公告各行政區區域營運商遴選案，歡迎有意願民眾加入綠能屋頂行列，更歡迎符合資格廠商踴躍參與投標。

▲Google公司於1月23日正式宣布選定台南為亞洲地區首宗再生能源交易，將購買10百萬的再生能源電力，約佔台南綠電1成，顯示台南綠電豐沛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民眾及企業除了參與綠能屋頂出租供營運商設置外，亦能選擇自行出資設置太陽光電系統，為降低設置成本、提高設置意願，台南今年編列3000萬元補助經費，針對台電線路相關費用、設置費用（含全額躉售、自用型、儲能型）及陽光社區等8種補助標準，最低每千瓦補助5000元，單一案場最高可補助100萬元；符合台南市轄內合法私有建築物設置太陽光電系統，並於2019年1月1日至11月30日間，取得經濟部能源局或市府同意備案或設備登記文件等條件者，即可檢具相關文件向台南市經發局提出申請。

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關鍵字：google,亞洲,再生能源,交易,台南市,綠電

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