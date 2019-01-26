台南市宣布提高清潔獎金　比照五都最高8000元

▲環保局長林淵淙表示，台南市將比照其他五都，將清潔人員的清潔獎金最高調至8000元，以鼓勵所有勞苦功高的清潔人員。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲1月25日就職滿月，除了宣布將龍崎事業廢棄物場址指定為暫定自然地景，全力保存世界級的自然景觀外，也向外界宣布，台南市將比照其他五都，將清潔人員的清潔獎金最高調至8000元，並溯自1月1日，獎金差額部分再予補發，以鼓勵所有勞苦功高的清潔人員，預計每年將增加支出約5700萬元。

市長黃偉哲表示每1位清潔同仁都是台南的無名英雄，辛勤維護城市的市容，感謝大家的辛勤付出，期待提高清潔獎金，可以提振士氣，讓市民擁有更優質的生活環境品質。



黃偉哲表示，無論在炎夏寒冬的天氣，或是颳風下雨，清潔人員都要努力為這座城市的清潔打拼，他們負責垃圾清理、環境維護，總在髒亂惡臭環境中辛苦工作，還肩負起協助登革熱、禽流感的防疫任務，尤其災害侵襲時，更要挺身而出，從防災到災後復原，都有賴他們的努力，才能讓我們的家園及早恢復原貌，非常感謝所有的無名英雄。



黃偉哲指出，清潔人員是維持城市運作的重要力量，在每個角落都可以看到他們的身影，工作內容更具有較高的風險，十分辛苦，因此市府非常重視清潔同仁的權益與福利，在慎重的整體評估與通盤考量後，決定提高清潔人員的清潔獎金，也勉勵第一線的清潔人員們，要努力做得更好，讓市民更有感，以城市乾淨為榮。



環保局長林淵淙表示，外勤隊員獎金最高原為6000元，在6都中是清潔獎金領取較低的，依據環保署2015年1月1日修正訂頒之「地方機關清潔人員清潔獎金支給要點」規定每人每月最高在8000元範圍內發給；由於清潔隊員的工作負擔繁重，除了例行性的廢棄物清理、資源（廚餘）回收、溝渠清疏、清掃路面、違規廣告清除、除草、環境消毒等，還有防疫、防災的工作。



林淵淙局長指出，自縣市合併後，環保署辦理地方政府環境清潔維護考核，台南市年年獲得考核優等以上佳績，這要歸功於第一線清潔隊員的共同努力，他也特別感謝市長，將外勤獎金最高提高至8000元，這是對於清潔隊同仁最大的勉勵。