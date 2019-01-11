林佳龍接交通部長　學者：他沒有交通專業「就好好做吧！」

▲前台中市長林佳龍接任交通部長。（圖／記者陳玉攝）

記者崔至雲／台北報導

前行政院長蘇貞昌今（11日）天回鍋組閣，交通部長將由前台中市長林佳龍接任。對此，交通大學運輸與物流管理學系教授黃台生表示，交通部專業班底不錯，但是林佳龍沒有交通專業，「他就好好做吧！」記得用專業的人就好。

林佳龍今天稍早在臉書表示，卸任台中市長後對台灣的使命感和責任感反而與日俱增，感謝總統蔡英文和蘇貞昌的邀請出任交通部長一職，他將選擇共同承擔。《ETtoday新聞雲》詢問台灣鐵路工會理事長張文正看法時，他錯愕表示，「確定了嗎？這樣的決定實在很納悶耶！」林佳龍完全不適合。張文正說，工會一致認為林佳龍對於交通的業務應該是相當不熟悉，甚至沒有接觸過，從林佳龍在台中市府做的鐵路規劃就知道，他完全不清楚系統的運用。張文正直言，交通部代理部長王國材還更適合。

▲台灣鐵路工會理事長張文正表示，交通部代理部長王國材更適合擔任交通部長。（圖／記者林敬旻攝）

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄也表示，林佳龍是不錯的政治人物，但他認為林佳龍擔任交通部長不適當，過去林佳龍堅持的軌道建設如台中山手線等，不少專業人士判斷都認為效率太低，現在若要接任交通部長，恐怕對基礎建設的方針有些影響。

張勝雄強調，不是說林佳龍不好，他優秀，在台中耕耘許久，但交通部長面對前瞻這樣一個相當大的計畫，必須有全方面的考量，林佳龍先前著手的軌道建設方向與專業判斷有所不同，接手交通部，對現在的基礎建設恐怕也不是很好的做法。張勝雄甚至建議林佳龍去內政部，因為林佳龍在擔任台中市長時，推動都市發展和都更，有很多經驗，可能內政部長這個位子更適合他。

