快訊／躲了一夜！肉圓惡爸將現身　1600集賢所公開道歉

突發中心／台北報導

新北蘆洲一名惡爸因兒子「肉圓沒加辣椒」，居然出拳賞巴掌，甚至還勒住妻子脖子、一路拖行，影片曝光後引爆全民怒火；不僅有民眾衝去家中打人，甚至還有黑道放話要抓人。神隱一夜後，肉圓惡爸14日主動致電三民所表示要公開道歉，預計16時會到集賢派出所說明。

▲夫妻原本感情好，但丈夫只要喝酒就會暴力相向。（圖／翻攝自當事人臉書）



新北市蘆洲一名42歲林姓男子，12日因為孩子出門幫買晚餐，但「肉圓沒加辣」，讓他酒後氣得爆打小孩和媽媽，賞巴掌、勒脖子又拖行數公尺，媽媽嚇得不斷尖叫呼喊「幫我救孩子！」畫面怵目驚心。由於李女不是第一次被家爆，他在爸爸建議下，將家爆過程全程錄下，13日下午交由朋友po網，未料，一群氣憤的在地人士，肉搜出林男住處，出拳痛毆「討公道」，男子目前已被警消送醫，還有實況主號召約2百人在林男住處樓下直播。

林男施暴影片13日下午被PO上網後，有7名在地人士晚間氣憤地找出他的住處，到家門口按門鈴等候，大夥見林男開門，有2人馬上出拳痛毆，其中1人是上個月才被警方查獲持有2把火力強大的土耳其Zoraki 925改造手槍的「鱷魚」，鄰居聽到鬥毆聲，嚇的報案，救護車到場將他就醫後，還有不少民眾趁他上車時，拿安全帽痛毆。

警方在場使用甩棍壓制動「鄉民正義」的7人，將他們帶回派出所訊問，據了解動手的有2位，林男則被送往新光醫院救治，警也呼籲，勿任意施行私法正義，以免自身違法。

警方調查，蘆洲地痞「鱷魚」在內的7名男子，昨天直接前往林男住處樓下按電鈴，表示要上樓關心，林男不知所以開門後，鱷魚就拿出辣椒要讓惡爸吃，惡爸不從，鱷魚及另外一名隨即動手摑掌，蘆洲警方獲報趕抵將7名男子帶回偵辦，確定只有2人動手後，將依《社會秩序維護法》第87條第1款加暴行於人裁處，將可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰款；但簡易庭庭長透露，屋內摑掌不符合社秩法要件，將不會裁罰。

【更多新聞】

狂揍妻兒惹火全台...肉圓惡爸背景曝光：原本很疼他們



影／肉圓惡爸月賺13萬當宅男「給妻7萬出國」 傳妻談離婚索房