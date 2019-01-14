影／肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

▲肉圓惡爸道歉，但稱「平常管教就會用打的，我不會口頭教育」 。（圖／記者陳豐德攝）



突發中心／新北報導

新北市蘆洲一名42歲林姓男子，12日因為孩子出門幫買晚餐，但「肉圓沒加辣」，讓他酒後氣得爆打小孩和媽媽，賞巴掌、勒脖子又拖行數公尺，媽媽嚇得不斷尖叫呼喊「幫我救孩子！」畫面怵目驚心。林男14日下午在派出所公開致歉，表示「小孩平常管教我就會用打的，我不會用口頭教育，其他是我們家庭的問題，真的不方便多說」。

林男五度鞠躬道歉並表示，「前天是酒後失控，對於我小孩造成的傷害，對社會致歉，還有，對於造成警方跟浪費社會大眾的資源，對於鄰居這幾天進入不方便也很抱歉，不好意思真的很抱歉，岳父說的話我可以理解，對他們造成的傷害我也很抱歉。」

當媒體問到關鍵點如「為什麼小孩求饒都不收手」，他都不願對細節多談，僅表示「那是我個人的事情，我們家的家事。」他針對造成警方跟媒體記者困擾、浪費社會資源致歉及社區鄰居出入困難，再三表示抱歉。

林男透露，「已經2天沒有看到小孩了，但還是要很誠心地跟他們道歉，兒子爸爸對不起你，昨晚我覺得要坦然面對，所以就開門讓那些人進來，打老婆是第一次，小孩平常管教我就會用打的，不會用口頭教育，其實我知道當下老婆在錄影，但我真的是喝酒一時失控，打小孩純粹就是情緒失控，平常沒有喝酒，管教小朋友也會用打的。」

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