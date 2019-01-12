網友揚言「刺殺館長」後刪文　警將行文FB調閱發文IP偵辦

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記者陳豐德／新北報導

館長陳之漢在臉書個人粉絲專頁上貼出一張截圖，暱稱「mike sunny」網友留言對館長嗆聲「民國108年1月11日我將於館長林口健身房刺殺陳之漢本人，敬請期待」，由於涉及恐嚇罪嫌，對此林口警方正積極連繫館長到案製作筆錄，並將行文美國Facebook公司調閱發文IP偵辦。

館長陳之漢1月10日晚間，在新北市林口區健身房旗艦總店直播，期間竟有位臉書暱稱「mike sunny」在直播底下留言「民國108年1月11日我將於館長林口健身房刺殺陳之漢本人，敬請期待」，館長立刻截圖並回嗆「嗯，中來（都來）」還淡定回覆網友說「我怕啊，我怕來找我的人被我打死」。

館長受訪時表示，已經不是第一次被恐嚇，之前也曾有人嗆聲說要來開槍，他認為可能是近期針對政治的發言，「人家搞不清楚我現在是哪一黨的，就會讓他們的支持者不爽。」館長直言，沒有人願意為台灣挺身而出，因為怕生意遭受影響，自己也喜歡賺錢，但仍要把國家、人民尊嚴擺在第一位。

轄區林口警分局得知後不敢大意，11日上午派遣2名員警到林口健身房旗艦總店門口站崗，擔心會有滋事份子到店，引發衝突事件。警方表示，將積極通知館長陳之漢或律師到案製作筆錄，並報請檢察官偵辦，即使發文者已經刪文，後續將依程序行文至FACEBOOK公司調閱「mike sunny」之IP偵辦。

▼有網友在館長陳之漢臉書直播中留言，要到健身房刺殺館長 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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