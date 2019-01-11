「旺仔小饅頭」縮小了！期間限定奇趣飲料又一發　全家獨家販售

▲全家又推出新的奇趣飲料。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

繼推出乖乖椰子牛乳、中華花生豆奶、義美紅豆牛乳、77新貴派牛乳等奇趣飲料後，全家便利商店再度獨家推出「旺仔小饅頭鮮乳」，其將旺仔小饅頭和鮮乳結合，且小饅頭還特別縮小約20%。自1月16日起販售，售價39元。

不僅零食吹起跨界聯名風潮，現在連飲料也要玩出新花樣。全家每次推出期間限定奇趣飲料，常造成網友嘗鮮風潮。而這次又推出「旺仔小饅頭鮮乳」，結合大家童年最愛吃的零嘴加上鮮乳，預計又將掀起網友熱議。

除了「旺仔小饅頭鮮乳」(售價39元)，全家還同步推出兩款獨家奶茶，包含生乳含量50%的「光泉草莓鮮奶茶」，售價40元；以及同樣為生乳含量50%以上的「極品限定港式鮮奶茶」，售價45元。另自1月16日至2月12日期間，嚐鮮價都只要35元。

另外，小7則是看好日本商品在台灣長期不墜的銷售潛力，將於1月16日起在台北市逾700家門市率先導入「日本7-ELEVEN限定商品」，包括取得日本KOSE正式授權、首次進駐台灣便利商店的雪肌粋系列，以及全台獨賣7-PREMIUM休閒零食等，多達近20種品項。

小7指出，這次共引進4支深受台灣消費者歡迎的雪肌粋商品，包括在日本總銷量已突破2,000萬條的「雪肌粋淨白洗面乳」、控油和保濕效果都大受好評的「雪肌粋卸妝凝露」、「雪肌粋化粧水」及「雪肌粋美肌凝凍」等，堪稱高CP值的保養好物。

同時，小7也引進14款日本7-PREMIUM商品，包括「炸豬排風味餅乾」、「夾心奶油餅乾」等。小7指出，將日本7-ELEVEN兩大系列的熱銷商品引進販售，不僅創造更多差異化商品結構並強化獨特性，更期望能帶動門市國際採購業績成長3成。