性侵案卡死《巴清傳》上檔夢　高雲翔3億財產遭凍結！

▲高雲翔。（圖／翻攝自微博／高雲翔）

大陸中心／綜合報導

電視劇《巴清傳》出品公司唐德影視去年向法院申請凍結高雲翔財產，包含與妻子董璇共同成立的「北京藝璇文化經紀有限公司」名下約人民幣6382.4萬元（約新台幣3億元）財產。經北京市第一中級人民法院日前審查，裁定立即執行，並於4日發布裁定書。

據了解，北京市第一中級人民法院近日發布民事裁定書顯示，申請人浙江唐德影視股份有限公司於2018年12月4日向法院申請訴前財產保全，請求對被申請人高雲翔、北京藝璇文化經紀有限公司名下價值共計6382.4萬元（人民幣，下同）的財產採取保全措施。

▲民事裁定書。（圖／翻攝微博／新浪娛樂，下同）

法院認為，申請人唐德影視的申請符合法律規定，因此於2018年12月11日作出裁定，查封、扣押或者凍結被申請人價值6382.4萬元的財產。該裁定立即開始執行，如不服裁定，可以自收到裁定書之日五日內向法院申請複議一次，複議期間不停止裁定的執行。另外，申請人在法院採取保全措施後30日內不依法提起訴訟或申請仲裁的，將依法解除保全。

《巴清傳》是由唐德影視投資攝製、高雲翔和范冰冰擔任主角的電視劇作品。唐德影視分別在2016年10月和2017年11月將《巴清傳》的網路播映權和電視台播映權授予給優酷、上海東方衛視和江蘇衛視，合計價格為9.55億元，使之成為版權價格最高的電視劇之一。

而演出《芈月傳》中「義渠王」的高雲翔於2018年3月在澳洲拍戲，驚爆夥同製片人王晶性侵另外一位華裔女演員，官司持續至今，因此《巴清傳》未能如期播出，出品公司唐德影視收益也大受影響。

唐德影視2018年半年度報告稱，鑑於電視劇《巴清傳》主要演員受到相關傳聞影響，截至8月30日前公司尚未收到電視台對於該劇的排播通知，若該劇未能在2018年播出，公司年度經營活動現金流會因此受到不利影響，進而可能影響公司對其他影視劇項目的投資進度。

唐德影視表示，公司已於2017年度確認該劇收入6.16億元、結轉成本2.98億元，於2018年1至6月確認該劇收入7086.65萬元、結轉成本3557.96萬元，截至2018年6月30日，該劇累計實現毛利3.53億元，尚有4174.83萬元存貨餘額未結轉完畢。若公司與各播出平台最終就合同變更或撤銷達成一致，公司業績可能將因此受到重大不利影響。

雖然公司從未收到主管部門關於限製播出電視劇《巴清傳》的通知，劇購片方也從未向公司提出更改或撤銷合同的請求，但仍不能排除未來劇購片方或主管部門可能要求變更或撤銷合同的風險。

▲高雲翔。（圖／翻攝百度）

唐德影視強調，若上述風險最終對公司造成實質不利影響和損失，公司也將根據與相關演員簽署的演員聘用協議要求其賠償公司因此遭受的一切損失，包括但不限於「該劇因更換人員、對已經製作內容進行重新製作或返工和由此延誤製作的全部費用和公司在該劇的投資成本及預期利潤損失等全部損失」。必要時，公司將採取法律措施維護合法權益，保護投資者利益。

據了解，由高雲翔和妻子董璇共同創辦的「北京藝璇文化經紀有限公司」成立於2015年4月，註冊資本為500萬元，法定代表人為李艷英；北京藝璇文化經紀公司2018年10月23日股東發生變更，原本由董璇和高雲翔共同持有，變更為董璇全資持有。

▲范冰冰。（圖／翻攝百度）