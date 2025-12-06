今晨11.8度！　下週「強烈冷氣團」探底10℃

▲下週低溫下探10度，預測達到強烈冷氣團等級。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

今晨平地最低溫在05：18新竹關西11.8度。白天起季風減弱、北部轉晴回溫，高溫上看28度。下週有強烈大陸冷氣團來襲，低溫下探10度。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」撰文指出，今晨觀測資料顯示，低層雲大多在東側(左圖)、伴隨降水回波(中圖)，東北部有少量降雨。最新(5日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(6)日白天起季風減弱、北部轉多雲時晴、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫漸回升，白天北舒適南微熱、早晚涼，各地區氣溫為：北部15至25度、中部12至28度、南部13至28度、東部14至26度。

▲今(6日)晨4時紅外線雲圖顯示，低層雲大多在東側(左圖)；4時雷達回波合成圖顯示，東側海上降水回波較多(中圖)。。（圖／洩天機教室）

明(7)日各地好轉為晴朗穩定，氣溫續回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率。下週一(8日)「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。

下週二(9日)季風漸減弱，迎風面北海岸、東半部仍有降雨，但降雨的範圍縮小、機率漸降。下週三至五(10至12日)天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。

下週末起(13至15日)南下的入冬最強冷空氣，最新歐洲模式模擬已調整為跨過「大陸冷氣團」的門檻(台北觀測站≦14度)，本島平地的最低氣溫將挑戰10度以下；但由於科學的極限，模式會繼續調整，且各國模式模擬的強度並不一致、南下的時間亦很分歧，需持續觀察，下定論還太早。