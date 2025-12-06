公司「朝令夕改」是對的！日本商業顧問：領導人更要大方改規則

▲「朝令夕改」可能是對的，不符合需求的規則、失敗的做法就要修正，領導者更要光明正大提出。（示意圖／視覺中國CFP）



文／安藤廣大

摘自／悅知文化《完美決定之魂》

做出決定後，若是不「檢驗」，便會重複同樣的錯誤。基本上， 持續不變地一直執行一度決定好的事情， 而忽略檢驗調整的話，會成為一種「虛假的決定」。

▌能否「收回曾經說過的話」？

人一旦犯錯或失敗，便會反射性地出現自我意識的情緒。

「不想被別人知道我犯了錯。」

「想假裝這不是失敗。」

「這不就會失去別人對我的信任了嗎？」

認真的人、優秀的人、完美主義者，越是偏向這類特質的人格，就越想隱藏自己犯的錯誤。這或許是一種生物本能，屬於「早上起不來」這種層次的特質。若是如此，那就只能透過「機制」來解決了。

建立假設，進行檢驗，承認失敗，積極修正；這時還需要有「沒人會責怪任何人的土壤」。

如果有一些規則是過去由某人所決定，但現在已流於形式化，那就必須將其打破。

若是因自己過去的決定而失敗，也必須予以重新思考才行。

所謂的「完美決定」，正是以這樣因應變化的方式為前提，所以「朝令夕改」被視為理所當然。

你大可收回曾經說過的話，領導者尤其需要光明磊落地說出「我要取消以往的規則」、「我的做法失敗了」等，而被告知的一方也必須欣然接受。我們甚至可以說，不曾明顯失敗的人就無法成為人上人。

▌別成為「對矛盾嚴苛的人」

網路上經常發生某人過去的言行被挖出來，遭到網民大肆批判的情況。

「這人過去的言論，現在根本完全無法讓人接受。」

「20年前的這個說法，現在會被當成是權力騷擾。」

「5年前是贊成的一方，現在卻成了反對派。」

像這樣把人過去的言行翻出來，套用至現在的情境，並指責其矛盾之處，可算是相當常見的現象。這種行為現在還被視為是一種正義，實在是太詭異了。

人會隨著時間改變想法，是很自然的。意見本來就是會變來變去，但在該本人的心中必定有「一致性」。

那麼，為何非得一直維持著和過去一樣的想法不可？事實上，正是這樣的不寬容，導致了保守封閉的心態。「做決定好可怕。」、「沉默是金。」

在這世上，沒有人永遠正確，每個人都會犯錯、誤解。

基於正義感來指責他人矛盾的態度，只會使人萎縮，無法成長。

★本文摘自悅知文化出版《完美決定之魂【2025年日本最暢銷商業管理TOP1】：「瞬間決斷」的思考法！能夠做決定的人，最偉大。》，作者安藤廣大，識學株式會社董事長兼執行長。2013年起認識到「識學」的概念後便離開公司體系。以識學講師的身分，對許多企業的業績提升做出貢獻。著作《數值化之鬼》、《機制化之神》等商業思維書籍，全系列銷售突破180萬冊，被譽為商務人士必讀。