上班族心累　彭博：老闆只要做2天就賺進「員工整年血汗」

▲底層員工付出一生，可能都無法當「一日老闆」。圖為示意圖。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

時序邁入2019年1月，你是否曾思考過，如果要達成老闆1天的收入，自己必須工作多久？這個答案可能會讓上班族相當失望。BBC指出，若你是在英國生活，直到1月4日為止，部分大公司的執行長已賺到員工一整年的收入；在美國更是誇張，大老闆不用2天的時間，就能坐擁員工的年薪。

根據BBC，財經媒體《彭博》（Bloomberg）針對22個國家，對老闆與員工的薪資差距進行分析，結果顯示，美國及印度的高層都能更快速賺到一般職員的平均年薪。在美國，高級執行長只要不到2天的時間（大約1.52天），所賺得的收入就已超過員工一整年的薪水。

來到印度，差距更是明顯，高層只要工作0.35天，就可以賺到員工365天努力上班的薪水。美國記者山姆（Sam Pizzigati）寫道，跟1980年相比，2016年CEO與職員的薪水差距已擴大到了8倍，換句話說，在多數大型企業中，普通的勞工必須工作300多年，才能賺到老闆1年的收入，把場景換到麥當勞，一般員工甚至得打拚3101年。

▲許多國家中，高層與員工的薪水有著巨大差距。（圖／pixabay）



在南非，高級管理人員只要工作2.99天，中國則是2.11天，就能賺入員工整年薪水。即使是生活水平較高的國家，CEO與普通勞工的薪資也存在巨大差距，好比說注重底層福利的挪威，老闆雖然必須工作約15天，才能賺到普通人的年薪，但CEO的平均年薪仍是員工的20幾倍。

另外，俄羅斯也是有著明顯差距的國家，根據《富比世》（Forbes）2016年的排名，前25名收入最高的CEO平均年薪高達610萬美元（約台幣1.8億），等同這些人只要工作0.46天，就能擁有一般員工的年薪。

哈佛商學院去年曾在網站發表一篇文章，商業管理助教伊桑（Ethan Rouen）表示，「當你聽到首席執行長的收入時，這似乎相當驚嚇的，人們會有激烈反應。」他認為，每家公司都必須揭露這些數據，並給出合理說明，解釋薪資差距。

伊桑舉蘋果公司為例，執行長庫克（Tim Cook）的年薪是一般員工薪資的250倍，不過，也要考量到每家企業的背景，像蘋果就在零售方面僱用大量人員，但這類勞工的薪水向來就比較低。