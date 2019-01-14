百年世仇村終泯恩仇！迎首場聯姻　他嘆：有喜歡的人就去愛吧

▲兩百年不來往的世仇村迎首場聯姻。（圖／翻攝自南方日報）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

找到值得相許一生的人很難，好不容易相遇後，無法結婚更令人難過。百年世仇村，一朝冰釋前嫌，長達200多年不許通婚的族規棒打了多少鴛鴦，直到日前這兩座位於廣東省揭陽市的村莊，才迎來首場婚禮，一對新人在眾多村民的祝福下，完成了祭祖儀式。新郎開心表示，「有喜歡的人就勇敢去愛吧」。

據《梨視頻》報導，當地「昭德祠」中間鋪上了紅色的地毯，供桌上莊重地擺放著幾樣象徵著長長久久、幸福美滿的供品，兩束鮮花透露出別樣的喜慶，這座北山村最古老的祠堂，正在等待著一個莊重又別具意義的儀式。

▲時代改變，村民也不再被老舊規則束縛。（圖／翻攝自梨視頻）

早上10點整，音樂漸起，「新娘來了！」一輛婚車停在了老鄉寨的大門前，兩名新人在眾人的簇擁下，穿過寨門，進入了昭德祠，祠內，等待已久的長輩們紛紛起身張望。在長輩簡單地介紹了儀式流程後，兩位新人被帶到了祠堂中間，向先人祈福。

昭德祠裡，擠滿了前來祝賀的村民，他們不斷用掌聲、歡呼聲表達對兩位新人的祝福，「不容易啊，兩村兩百多年來，終於有了第一對公開的新人了。」許姓村民難抑心中興奮。

▲新郎開心呼籲有喜歡的人就去愛吧。（圖／翻攝自梨視頻）

兩百多年前，果隴村和北山村的先人由於爭田地、山地或水源等原因結仇，定下不准通婚的規矩。直到2018年5月，靠著兩村村委會、福利會、鄉賢諮詢委員會等多方合作、討論，引導兩村村民放下恩怨，從此締結為友好鄉村。

幾個月前，北山村的阿友在朋友的介紹下認識了果隴村的阿瑜，沒有了歷史陳規束縛，兩人在數次的交往中許定終生，並更加珍重這個緣分。阿友說，「能帶著兩村鄉親的祝福步入婚姻殿堂，我感到很幸福」。

▲場面相當熱鬧。（圖／翻攝自梨視頻）

往事不究，鄉風陋習終將消逝於時代的洪流中。北山村委副主任許八俊表示，「這次是兩村和好後第一次聯姻，我們特意在村里最老的祠堂舉辦儀式，就是告訴大家不要在意過去的陋習，放開顧慮大膽交往，只要是喜事，都值得得到祖先和全村人的祝福。」