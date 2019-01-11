「從沒說墨西哥會付錢」川普跳票　華郵打臉：光選舉就說212次

▲位於美墨邊境的高牆，布滿刺鐵網。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

為了宣揚美墨邊境圍牆的重要性，川普10日親自到當地視察，且重提「若民主黨人不合作，就會宣布美國進入緊急狀態」。不過總統似乎選擇性健忘，只記得「蓋牆」競選承諾的前半段，卻忘記後半段「墨西哥會付錢」。如此轉彎行徑讓《華盛頓郵報》跳出來，指出光是在2016年競選期間，川普就說過至少212次。

綜合外媒報導，美國總統川普渴望的邊境築牆經費持續卡關，國會拒絕撥款57億美元，政府部分機構停擺無法解決。雖然日前他曾親上電視發表演說，找民主黨國會領袖到白宮溝通，但興建2000英里圍牆的決定仍堅定不移，聯邦政府關門的僵局更私毫看不見曙光，數十萬僱員被迫放著無薪假，在11日錯過原本應該領到的薪水。

▲川普10日趕赴美墨邊境視察。（圖／路透社）

川普10日戴上寫著經典格言「讓美國再次偉大」的鴨舌帽、趕赴德州邊境小鎮麥卡倫（McAllen）與美墨界河－格蘭河視察，重談阻絕毒品與犯罪的老調。川普強調，「民主黨人說邊境圍牆是不道德的，但真正不道德的是所有發生的殺戮」、「不管是什麼理由讓我無法如願，我都會宣告緊急狀態，這樣我們才能有足夠、大量的資金。」

川普現在逼迫國會打開錢庫幫他蓋牆，早就違背當初所承諾的「墨西哥會付錢」。不過他10日竟在白宮對媒體強調，自己從來沒說過這句話，「很顯然的，我從來沒這麼說過。我絕對不是那個意思，說他們就要簽支票付錢。」

▲美墨邊境牆耗資57億美元 。（圖／路透）

對此，《華盛頓郵報》則毫不留情的打臉總統，當初分明就是這麼主張，而且光是在競選期間至少說過212次，還不包括入主白宮後的持續說謊。

川普除了持續宣傳蓋牆的必要性與反對黨的可惡，同時更擺出「長期抗戰」的姿態，10日於推特上強調，由於邊境安全問題及民主黨人的不配合，他只能繼續留在國內，並且取消1月下旬前往瑞士達沃斯世界經濟論壇的行程。這也讓《南華早報》的預期落空，原本可望與中國國家副主席王岐山在達沃斯會面，正在休兵的中美貿易戰可能因此出現轉機。