18歲少女稱家人虐逼婚！遭大使館攔急反鎖房間　投奔逃向加拿大

▲沙烏地阿拉伯18歲少女奎農(Rahaf Mohammed Al-Qunun)11日晚間搭機前往加拿大。(圖/路透)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

沙烏地阿拉伯18歲少女奎農(Rahaf Mohammed al-Qunun)指稱遭到家人虐待,日前趁機逃走,原本打算到澳洲尋求庇護,卻在泰國曼谷的國際機場轉機時,遭到沙烏地阿拉伯大使館官員阻攔,最後只能將自己反鎖在旅館房間內,透過推特向外界求援,由聯合國介入。奎農已在11日晚間搭機飛往加拿大,加國總理杜魯道也證實此事。

據《獨立報》報導,18歲少女奎農6日飛往泰國曼谷蘇凡納布米機場,準備轉機,卻在機場遭到沙烏地阿拉伯與科威特大使館官員攔下。聯合國難民署(UNHCR)7日晚間聯繫上奎農,不但提供保護,並認定她是合格難民身分。

移民署警長蘇拉察特(Surachate Hakparn)表示,奎農11日晚間搭乘大韓航空飛往加拿大,將在南韓首都首爾轉機到加拿大第一大城多倫多(Toronto)。蘇拉察特說,澳洲在內的幾個國家與聯合國難民署都有討論收容之事,最後奎農決定接受加拿大的庇護。他也補充,加拿大駐泰國大使11日到機場為奎農送行時,奎農看起來健康快樂,且透露,奎農向每個幫助她的人道謝,抵達加拿大後第一件事就是開始學習語言。

泰國官員先前曾透露,奎農是因為不想接受家裡安排的婚事才選擇逃家。父親穆罕默德8日曾抵達曼谷,不過女兒拒絕見面,他也否認虐待奎農,沒有強迫婚姻一事,只希望女兒回家,不過仍會尊重奎農的決定。蘇拉察特說,「他有10個孩子,女兒有時候會覺得自己被忽視。」

▲沙烏地阿拉伯18歲女子奎農(Rahaf Mohammed al-Qunun)被泰國拒絕入境後,將自己反鎖在機場旅館內,求見聯合國難民署申請庇護。(圖/路透)

奎農則說家人不讓自己受教育,還施加精神虐待與身體虐待,強迫接受家裡安排的婚姻,甚至因為不信伊斯蘭教而揚言要殺死她。

加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)並未說明這個庇護案對加沙關係的意義,但明確表示加拿大將永遠明確捍衛全球的人權與女權,「我們很樂意這樣做,因為加拿大了解捍衛全球人權與女權非常重要,我證實我們已經接受了聯合國的要求。」

