鄧佳華「新工作」曝光！正能量爆棚吸粉力+99　網讚翻：秒變人生勝利組

▲「FBI帥哥」鄧佳華在臉書PO文分享自己的新工作。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）



記者許凱彰／綜合報導

已經待業6年多的網紅鄧佳華，日前被認出在夜市飲料攤當店員，不料隔天立刻被通知「不用來了」，讓他陷入一陣低潮。如今近況曝光，他開心地分享「新工作」提到，「同事們沒有因為我是鄧佳華而保持距離」，至於之前有意投入的演藝事業，他則表示，緩緩的、不急，「眼淚教會我懂事」。

屢次因為爆出爭議的網紅「FBI帥哥」鄧佳華，13日晚間在自己臉書上發文，用簡單4張的微笑自拍照取代以往的「正妹女優合照」，短短211字發文正能量爆棚，短短一個小時就吸引1萬人按讚，4千多則留言。原文如下：

目前從事物流這份工作

一開始還不熟悉物流的環境

搞懂了SOP 漸漸學會所有流程

跟同事間相處的融洽 同事都對我很好

不會因為我是鄧佳華而跟我保持距離

願意接納我 跟我當朋友

這才讓我更加珍惜這份工作

演藝事業 緩緩的 不急

跟自己說 要學習的東西還很多

內心深處認定演藝是我一生最重要的存在

要比任何人更加努力付出

激發出自己真正的實力 才能在演藝圈立足

眼淚教會我懂事 這是多大的考驗 要去克服

在文中鄧佳華說到，自己近期投入物流的工作，從一開始的懵懂，現在已經漸入佳境、慢慢步上軌道，與同事們相處也很融洽，不會刻意跟他保持距離，願意接納、和他當朋友。他還說，這些同事間的相處，讓他更加珍惜這份工作。

值得一提的是，鄧佳華並沒有因此放棄自己所愛的演藝事業，他說，「演藝是我一生最重要的存在」，不過要學的東西還很多，自己要比任何人更加努力付出，激發出真正的實力，才能再演藝圈立足，「眼淚教會我懂事」，這是考驗，要去克服。

不少網友看到鄧佳華的爆棚正能量紛紛留言鼓勵，「佳華的改變，你看得見」「現在的鄧佳華已經是個正面積極的大男孩，我會一直支持你的,給你個讚」「一直看到你在改變、在進步，努力的你值得被鼓勵」。