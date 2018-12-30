沒執照卻「帶你瘋權證」　網紅幫站台「服務很好」起訴

▲周姓理財網紅被控為無牌分析師站台，推薦投資權證課程遭到起訴。（圖／資料照／翻攝自臉書粉絲專頁）

記者楊佩琪／台北報導

檢調日前接獲舉報，一江姓男子並無期貨或證券分析師證照，卻以「順子老師」名義與慕易國際楊姓負責人、周姓理財網紅，開設「帶你瘋權證」課程，收取比有牌分析師高2倍至10倍的費用，周女強調僅是出借場地不清楚課程內容，但說法不被檢方採信，台北地檢署日前將她與江男、楊女3人依違反《證券投資信託及顧問法》起訴。

檢調追查，27歲江姓男子本為一外商壽險公司業務員，多年前開始以「順子老師」名義，在全台各地開設「帶你瘋權證」線上及實體課程，宣稱可教授學員把握鴻海公司除權息，賺得高達30%正報酬。學員報名參加「鴻海除息衝刺班」得繳交1個月4萬8000元費用，參加「早鳥特惠班」得繳5個月2萬8400元費用，比一般分析師開課學費高2倍至10倍。

但其實江男根本沒有證券或是期貨分析師證照，卻與慕易國際楊姓負責人、周姓理財網紅合作開課，周女還曾為江男站台推薦課程，吸引200多位民眾報名，依江男的指導操作權證。

檢方傳喚時，江男及楊女皆坦承犯行不諱，但周女強調，自己僅有提供場地出租給慕易國際，對於課程內容並不清楚。不過有學員證稱，周女曾上台推薦江男的「服務很好」，周女出版的理財著作中，也曾提及開設權證課程一事。

檢方認為，要出租場地多少會了解場地用途，且周女看過課程表，表上清楚寫明上課內容，不應完全不清楚，因此依《證券投資信託及顧問法》將周、楊、江3人起訴。

周姓理財網紅2016年7月，遭多名鴻海工程師聯合提告詐欺，指聽了周女的說明會後，在周女協助下，前進美國投資買房，買到的確都是破爛不堪如鬼屋般的爛房，血本無歸。對此周女強調，她只是提供課程，把方法介紹給大家，並沒有推銷。