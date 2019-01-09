明明是正妹！「喪屍裘莉」再爆恐怖斷頸　詭異發文：我好漂亮...

▲因「喪屍裘莉」而爆紅的塔巴爾，突然自爆斷頸照。（圖／翻攝自Instagram／sahartabar_official）

國際中心／綜合報導

伊朗20歲女子塔巴爾(Sahar Tabar)去年因為把自己打扮成「喪屍裘莉」，而在網路上爆紅甚至登上國際版面，人紅是非多的她如今再發新照，這次她躺在醫院的病床上，聲稱自己摔斷了脖子，模樣看起來宛如恐怖喪屍。

塔巴爾在Instagram上分享多張詭異照片，其中一張「斷頸照」可看到她躺在病床上，正在打著點滴，不但臉上畫著恐怖妝容，棉被裡還露出了細到宛如竹竿的小手，po文表示，「我摔斷脖子了，會有多少人祈禱…」；而另外一張照片中，她同樣頂著招牌的喪屍妝容，整個人用不成比例的纖細手腳攀在柱子上，表示「我是一個漂亮的人」。

▲除了臉以外，塔巴爾也對自己的四肢動手腳。（圖／翻攝自Instagram／sahartabar_official）

外傳來自德蘭黑的塔巴爾，為了把自己變成「偶像」安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)，不但努力瘦身，把體重降至只有40公斤，還在臉部動刀多達50次，包括隆鼻、豐唇和抽脂，但她後來澄清自己的「喪失照」只是使用了化妝技術以及Photoshop修圖，真實模樣其實是一名五官清秀的正妹，她表示「我的粉絲都知道那不是我真正的長相，我沒有興趣長得像裘莉或是地獄新娘，我沒有興趣要像任何人，這只是表達自我的方式。」

▼塔巴爾曾曝光自己沒化妝的真面目。（圖／翻攝自Instagram／sahartabar_official）