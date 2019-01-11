蘇貞昌回鍋組內閣　愛將環保署副署長張子敬傳升署長呼聲高

▲環保署副署長張子敬被外界點名是目前最有可能接掌環保署長一職。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

前行政院長蘇貞昌今（11日）天回鍋將籌組內閣，前台南代理市長李孟諺、環保署副署長張子敬都被點名是最有可能接掌環保署長的人選，兩人也都曾在行政院長蘇貞昌擔任台北縣長期間，各是水利局和環保局局長，但李孟諺確定接下行政院秘書長，據知情人士透露，最有可能的就是被稱蘇貞昌愛將的張子敬。

張子敬資歷完整，對環保許多業務都很熟悉，是成功大學環境工程系畢業、交通大學環境工程研究所碩士，曾任台北市政府環保局技士、股長，後來到環署從基層做起，擔任過水質保護處科長、等多項職務。張子敬2000年時被蘇貞昌提拔到台北縣當環保局長，2005年成為台北縣副縣長，2006年蘇貞昌接任閣揆時，同時找來張子敬擔任環署副署長，成為蘇的死忠人馬。

▲前台南市代理事長李孟諺從去年就被傳接環署長職務。（圖／記者林悅翻攝）

但對於接任的一事，知情人士表示，張子敬其實曾透露意願不高，主要就是都要退休了，加上可能署長職位也只有1年，意義不大。雖然如此，政壇人士評估，在這樣關鍵時刻，張子敬在環保領域非常專業，仍是目前的最佳人選，且又是蘇系人馬，有一定影響力。

從去年就盛傳將接任環保署長的李孟諺是水利專家，在台北縣政府時期擔任水利局代理局長、台南市政府水利局局長、台南市政府秘書長，2017年9月7日，賴清德升任行政院長後，被指派代理台南市長一職，成為台南市升格後首位無黨籍市長。台南市市長黃偉哲去年上任後，李孟諺完成階段性任務，不在「留任名單」，外界預測可望北上接任新職，但對於媒體多次詢問是否北上接環署長都是堅定否認，現在證實將接下行政院秘書長一職。

另外，高雄前議員張豐藤、前宜蘭代理縣長陳金德、前台中市長林佳龍等人也都被傳過可能接任，只是都未被證實。