「台中超狂三寶」逆向擊落馬三提5萬和解！　受害夫妻怒：腦震盪還在復健

記者葉國吏／綜合報導

2018年12月16日，台中一名「超狂三寶」在文心路、向上路口發生逆向、闖紅燈左轉，撞爛綠燈直行馬3，隨後急踩油門逃逸。事發至今已經將近1個月，受傷車主妻子在臉書私密社團爆料公社發文再掀超狂三寶的離譜事，要求大家評評理。

▲台中三寶超狂逆向100m！闖紅燈「撞爛馬三」落跑 他遭擊落傻眼（圖／爆料公社）

網友在臉書《爆料公社》貼出影片，表示這起車禍發生在2018年12月16日下午4點15分，在文心路、向上路口。據影片可見，當時所有車輛正停等紅燈，48歲張姓女駕駛一路逆向想闖紅燈衝過路口，而綠燈方向，一輛黑色賓士見狀右轉閃過，但後頭的黑色自小客車反應不及，不僅被從側面撞上，車頭撞爛全毀，離譜的是，張女肇事後沒有停下，反而加速左轉逃逸，讓人看傻。

第四警分局交通分隊長顏志明表示，張女到案時稱當時肚子痛，急著上廁所才肇逃，但警據影片中駕駛開車方式，認為非中年婦女開車模式，再依逃逸路線等細節下去訊問。

▲遭撞馬三「車頭全毀」。（圖／爆料公社）

張女才向警坦承，當時轎車駕駛是其46歲徐姓丈夫，非她本人，當時車上只有丈夫一人，接到警方電話才知道肇逃一事，但徐男17日一早已出境到泰國，21日才會返回台灣。

▲遭超狂三寶擊落的網友發文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

事發至今已經將近一個月，受傷車主妻子發文表示，這對夫妻到現在只打電話來道歉，說照逃者回國會親自慰問，「結果咧？沒誠意就不必說出口！」。網友說「二夫妻因爲你天兵的開車，人都受傷腦震盪還在做復健中。你們還想用五萬塊內合解！請大家評評理！」

對此網友留言痛批「先提吿過失傷害。然後問問專業人士 是否造成公共危險的成立要件」、「我那天下班回家經過才看到欸，這麼久了還沒處理」、「提告，先用假扣押，千萬不要和解」。