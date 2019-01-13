　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

肇事女運將回應！白皙正妹遭撞碎骨盆「大小便失禁」　賠償金太高拒和解

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

突發中心／綜合報導

新北市菜寮捷運站周邊2018年9月發生一起計程車暴衝事故，造成2名機車騎士及乘客受傷送醫。當時受傷的鄧姓女乘客至今仍因傷大小便失禁，她不捨母親還要每天幫她換尿片，8日她在臉書《爆料公社》貼文，控訴吳姓女計程車司機在車禍發生至今，一句道歉也沒有，甚至反過來告她及友人，讓她們相當傻眼。對此司機則回應表示，因對方要求賠償金太高，才讓雙方無法和解。

▲▼鄧女車禍前外型亮麗。（圖／翻攝鄧女臉書）

▲鄧女車禍前外型亮麗。（圖／翻攝鄧女臉書）

鄧女接受《ETtoday新聞雲》採訪提到，車禍後她左肩頰骨斷裂、腳踝及骨盆粉碎性骨折，一直到現在還無法正常走路，因為打鋼釘的關係，她甚至患了「馬尾式症候群」也就是俗稱的「大小便失禁」，需要包著尿片才能生活，醫生判斷需要至少6個月到1年的時間才有可能康復。事後，鄧女友人竟還收到計程車司機的存證信函，反指控他們害她受傷無法工作，要她們賠償，讓鄧女相當錯愕及震怒。

另外，鄧女車禍至今，吳女只到醫院探望過一次，但全程都由所屬公司的發言人發言，吳女則是站在一旁一句話都沒有說，一直到現在都沒有收到司機的道歉，甚至也沒有支付任何醫藥費；而計程車業者雖然立即將吳女開除，但事後卻將責任推給吳女，鄧女提出訴求，都只得到「會告知司機」的回應。

▲計程車暴衝。（圖／翻攝鄧女臉書）

▲計程車暴衝造成正妹受傷。（圖／翻攝鄧女臉書）

根據《三立新聞網》報導，這名肇事的吳姓女司機回應說，鄧女賠償金額開價90幾萬元，鄧女男友則開70多萬元，「這價錢跟我想的有點差距，女方媽媽說沒有什麼具體東西可以拿出來，叫我不要去啊（調解會）。」強調是因對方開的賠償金太高，導致雙方缺乏共識而未能和解。

ET快訊
高職妹起底！嫌工人月收45K少　秒設「穩交」黑暗史曝光
「爆乳版陳意涵」比基尼北半球炸出！激似本尊網求開門
小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！網友全暴動
口譯哥外派惹議　綠委：「資歷太淺」

關鍵字：爆料公社

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

肇事女運將回應！白皙正妹遭撞碎骨盆「大小便失禁」　賠償金太高拒和解

神鬼情侶爽A鴻海薪水！2年加薪「842萬元」　離職還領獎金

台南北極殿建醮過火「信徒倒了撞一團」　24人燙傷

快訊／高雄林園化工廠深夜氣體外洩失火　39名警消衝到場警戒

外婆的「同居阿公」惹禍！堆高機貨叉載兜風　女童跌落50cm殞命

北宜小山丘擊落保時捷！女出院「全額付現」再買一輛：這次選敞篷Boxster

快訊／2月大男嬰停止呼吸心跳！急救後宣告不治　疑「趴睡」釀意外

台中正妹胯下「好大一包」　7包毒品塞下體…慘被當男扮女裝

快訊／土城婦徒步穿越馬路…遭廂型車撞飛數公尺！命危搶救中

阿伯騎士逆向闖國道！左腿遭撞斷噴飛　「倒地又被來車輾」命危

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

78歲嬤靠「7千」年金養2孫　不敢出門怕跌...無人照顧她們

副頭目確診癌末..欠她承諾20年　老伴逼婚：母系社會！我做主

後座醫學系女大生被輾頭亡　閨蜜遭判刑！違停運將無罪

媽病逝..爸吃鎮定藥入睡！　吳尊曝「下輩子心願」逼哭72歲爸

林孟辰改編《FLY OUT》燃炸！　Ella嗨翻:你Hold住了全場

許莉潔x信合飆《千年之戀》　唱完嗨翻....全體起立

肇事女運將回應！白皙正妹遭撞碎骨盆「大小便失禁」　賠償金太高拒和解

神鬼情侶爽A鴻海薪水！2年加薪「842萬元」　離職還領獎金

台南北極殿建醮過火「信徒倒了撞一團」　24人燙傷

快訊／高雄林園化工廠深夜氣體外洩失火　39名警消衝到場警戒

外婆的「同居阿公」惹禍！堆高機貨叉載兜風　女童跌落50cm殞命

北宜小山丘擊落保時捷！女出院「全額付現」再買一輛：這次選敞篷Boxster

快訊／2月大男嬰停止呼吸心跳！急救後宣告不治　疑「趴睡」釀意外

台中正妹胯下「好大一包」　7包毒品塞下體…慘被當男扮女裝

快訊／土城婦徒步穿越馬路…遭廂型車撞飛數公尺！命危搶救中

阿伯騎士逆向闖國道！左腿遭撞斷噴飛　「倒地又被來車輾」命危

陽明山超馬完賽率9成！　雲霧裡挑戰經典風櫃嘴路線

林洲民拒柯文哲挽留　回訊「市府人士已遭綁架」

中學五人制／竹縣博愛要求佳績　盼受關注完善三級制度

吳釗燮親自解釋口譯哥薪水21萬　洪孟楷：讓外交人員更灰心

市場寒冬！超過200球員沒工作　艾瑞塔警告：下個就是你

喝喜酒被通知「吃素1人加600」！網怒勸別去　專業老媽PO神分析

搞外遇惱羞拿刀殺人！　渣男現在被逼「女友屍體」完婚

新iPad mini零件照外流　處理器可能只搭A9晶片

原來沖泡式麥片是造成你肥胖的元兇？吃對很重要

印地安人持續討論庫魯柏交易　鎖定道奇外野頭號潛力

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

社會熱門新聞

小山丘擊落保時捷！女出院再買一..

女童搭堆高機遭輾斃！嬤目睹崩潰

國道轎車自撞護欄　車頂掀開3人..

堆高機輾斃孫女！外婆顫問：怎麼..

女訴苦胸太大　副店長解扣看完連..

阿伯騎車闖國道！左腿遭撞斷命危

快訊／高雄林園化工廠疑氣體外洩..

加國台灣人看不下去　怒創「行蹤..

堆高機貨叉載兜風　女童跌落50..

台南北極殿過火意外　24人燙傷

神鬼情侶騙鴻海薪水　2年A走8..

貴婦奈奈交往幼齒高中生　坦言體..

即／男嬰宣告不治　疑趴睡釀意外

妻用老公送的圍巾上吊亡　夫下班..

更多熱門

相關新聞

家傳怪聲　竟是「保育類嬌客」入侵

一位網友家中的排油煙管近日多次傳出「貓叫春」的聲音，結果發現竟然是貓頭鷹在裡頭築巢，讓網友紛紛恭賀「樓主要發了」。

挖土機家門口90度翻覆　屋主：地震

大衣騎士壓到白色箭頭　8秒自摔

吃貨汪超商叼午餐　開心搖臀離場

鍍膜店長偷開客人新車！把妹對話糗流出

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小山丘擊落保時捷！女出院再買一輛

怕死太痛苦！母簽急救抉擇單　女兒狂抖

小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！

女童搭堆高機遭輾斃！嬤目睹崩潰

油罐車翻覆！民眾搶撈油...下秒爆炸60人燒成灰燼

骷顱狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網友

悲歌！世界最醜老虎 悲憤到撞牆

秦嵐撩裙「驚人高跟鞋」曝光　網嚇呆：踩高蹺？

「霸凌者燒死我爸媽⋯」少女報復同學血染雪地

86先生霸氣宣言「養祖孫」！阿嬤回應了

男護士酒醉接生　扯斷嬰頭「只拿出身體」

想追27歲妹！工程師：學店有單純的？

國道轎車自撞護欄　車頂掀開3人被拋飛1人亡

子瑜結束台灣假期！「手上都禮物」滿載回韓

2019「注定當單身狗」星座Top5！

更多

最夯影音

更多

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

78歲嬤靠「7千」年金養2孫　不敢出門怕跌...無人照顧她們

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面