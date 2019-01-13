肇事女運將回應！白皙正妹遭撞碎骨盆「大小便失禁」　賠償金太高拒和解

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新北市菜寮捷運站周邊2018年9月發生一起計程車暴衝事故，造成2名機車騎士及乘客受傷送醫。當時受傷的鄧姓女乘客至今仍因傷大小便失禁，她不捨母親還要每天幫她換尿片，8日她在臉書《爆料公社》貼文，控訴吳姓女計程車司機在車禍發生至今，一句道歉也沒有，甚至反過來告她及友人，讓她們相當傻眼。對此司機則回應表示，因對方要求賠償金太高，才讓雙方無法和解。

▲鄧女車禍前外型亮麗。（圖／翻攝鄧女臉書）

鄧女接受《ETtoday新聞雲》採訪提到，車禍後她左肩頰骨斷裂、腳踝及骨盆粉碎性骨折，一直到現在還無法正常走路，因為打鋼釘的關係，她甚至患了「馬尾式症候群」也就是俗稱的「大小便失禁」，需要包著尿片才能生活，醫生判斷需要至少6個月到1年的時間才有可能康復。事後，鄧女友人竟還收到計程車司機的存證信函，反指控他們害她受傷無法工作，要她們賠償，讓鄧女相當錯愕及震怒。

另外，鄧女車禍至今，吳女只到醫院探望過一次，但全程都由所屬公司的發言人發言，吳女則是站在一旁一句話都沒有說，一直到現在都沒有收到司機的道歉，甚至也沒有支付任何醫藥費；而計程車業者雖然立即將吳女開除，但事後卻將責任推給吳女，鄧女提出訴求，都只得到「會告知司機」的回應。

▲計程車暴衝造成正妹受傷。（圖／翻攝鄧女臉書）

根據《三立新聞網》報導，這名肇事的吳姓女司機回應說，鄧女賠償金額開價90幾萬元，鄧女男友則開70多萬元，「這價錢跟我想的有點差距，女方媽媽說沒有什麼具體東西可以拿出來，叫我不要去啊（調解會）。」強調是因對方開的賠償金太高，導致雙方缺乏共識而未能和解。