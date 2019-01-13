正妹照有亮點！她開副本控「撲人男友」　網友大歪樓

▲女網友開正妹副本，卻被其他人發現照片亮點歪樓。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

臉書私密社團《爆料公社》每天都有許多網友發文，除了踢爆社會不公不義事之外，也有許多爆料小三、小王的行徑。一位女網友發文指控一位正妹搶她男友，並將其照片PO上臉書，但眼尖的網友卻看到其中亮點、全部歪樓。

這位女網友發文指控照片中的女子「多次介入人家感情」，而且都是趁人家感情脆弱的時候介入。「小三說我們分手了 但我們並沒有斷乾淨 只是很冷淡 她自己也都清楚 只是為什麼就要馬上撲上別人的男朋友？」

▲女網友開正妹副本，但目光全被歪掉的筷子給吸引。



雖然女網友遭遇似乎有點可憐，但根本沒人關心，因為她PO出的正妹照片亮點實在太吸睛。這張拿著筷子吃東西的正妹，筷子不知經歷了什麼事情，在照片上呈現不規則的扭曲，讓眼尖的網友發現後紛紛歪樓留言「從筷子可以推測，閣下內力十足，功力深厚」、「筷子會轉彎」、「可憐的筷子到底經歷了些什麼」、「好修～我想知道歪成這樣的筷子餐廳？」

也有網友跟原PO女子道歉說「本來想嘴一下，但筷子太好笑了謝謝妳娛樂我XDD可憐被妳開副本的女生，還要被大家發現修圖修很大XDDD」。