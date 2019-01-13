影／32歲女「2天1碗辣味牛肉麵」　血便就醫罹患大腸癌

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大陸陝西一名張姓女子，今年32歲，近日因血便和排便不正常就醫，經過檢查發現罹患大腸癌，醫生發現，患者沒有家族病史，但過去幾年，張姓女子每二天吃一次加辣牛肉麵，加上不愛吃蔬菜水果，長期的飲食習慣不正常。

▲大陸一名32歲女子每2天吃1次加辣、加油條的牛肉麵，長期下來發生血便，到醫院檢查發現罹患大腸癌。（圖／CFP）

根據《騰訊》報導，32歲的張姓女子在受訪時表示，平時喜歡吃牛肉麵，每隔一天就吃牛肉麵，先前還會加一根油條放在裡面，加上特別喜歡吃辣的，都會加辣再吃。

▲張姓女子提到吃麵時喜歡加辣、加油條。（圖／翻攝騰訊視頻）

張姓女子還提到，「以前經常有血便，可能是因為喜歡吃辣的，上火了，所以也沒太注意，但前陣子發現排便不正常，經常拉肚子，不能正常排便，形狀也不正常，有時候幾天不大便，肚子也經常痛，不舒服」。張姓女子到醫院就醫後發現，已罹患大腸癌。

張姓女子的主治醫師說，「患者年紀輕得了大腸癌，又沒家族史，詢問她的飲食後，我們發現，她特別喜歡吃牛肉麵，不但頻率高，而且平常不愛吃蔬菜水果之類的，持續很多年是這種方式，而牛肉和羊肉中的左旋苯基丙氨酸和肌胺酸這2種胺基酸，含量比其他的肉類高，在煎、炸烤這些高溫烹煮方式，會產生致癌物質」。