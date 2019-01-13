影／「擋泥板」粉絲載女神圓夢！高嘉瑜甜喊：要每天幫我洗臉喔

記者蔣婕妤／台北報導

「港湖女神」台北市議員高嘉瑜因誠實的言論、甜美外表人氣大漲，吸引不少粉絲，還有支持者將她轉眼球嘟嘴的照片，請人客製化為「擋泥板」。高嘉瑜13日在服務處發送親筆簽名春聯，製作「擋泥板」的粉絲林威成也現身力挺，高嘉瑜不但大方幫自己的擋泥板照片簽名，還直接坐上車，讓粉絲開心直說圓夢了，她則是甜喊，「要每天幫我洗臉喔」。

高嘉瑜8日在臉書表示，「沒想到我也有成為擋泥板的一天」，還有很多人問哪裡買的到，網友創意無極限，但不要拿來射飛鏢就好了，路上看到請保持距離，不要隨便「親」上去。

高嘉瑜13日一早在服務處親自發送春聯，現場還會替粉絲簽名與合照，一大早就吸引支持者排隊力挺。因為幫高嘉瑜製作擋泥板而爆紅的林威成特地從土城騎車前來相挺，他分享，自己當年因為高嘉瑜處理漂流木事件而注意到這位認真的議員，高嘉瑜一旁問道，「所以不是因為外表？」粉絲害羞回答，「當然也是啦！」

把女神製作成擋泥板，難道不怕女神「吃土」？林威成表示，其實要不是來見高嘉瑜，自己也不會把擋泥板拿出來用，高嘉瑜則在一旁搞笑說，「要每天幫我洗臉喔！」

林威成透露，過去擋泥板上印的是周慧敏、酒井法子，因為想要換這個年代的女神，所以選擇高嘉瑜。這次女神坐上自己的機車，林威成開心表示圓夢了，但笑說希望大家不要模仿，因為想要獨一無二的高嘉瑜。





▲高嘉瑜。（圖／記者蔣婕妤攝）