高嘉瑜捨棄招牌公主頭「硬著頭皮」上節目　哭哭喊：超崩潰

▲高嘉瑜不綁公主頭上節目。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

政治中心／綜合報導

台北市議員高嘉瑜近日剪瀏海被粉絲狂讚，7日她在臉書文透露第一次硬著頭皮上節目，因為沒有綁公主頭，還自嘲的說，想看笑話別錯過。

高嘉瑜日前換新髮型變成「妹妹頭」，受到網友好評，就連之前很夯的「眼球運動」大家也都不再問，焦點全部放在她的瀏海上。而她多年來的招牌造型「公主頭」，更是她的特色之一，沒想到換髮型後的她也換了造型，上節目錄影時竟然不綁公主頭了，放下一頭長髮，看起來相當甜美。

而和高嘉瑜一同錄影的大學教授周偉航也在臉書「人渣文本」曝光她的新造型，雖然沒有看到五官，不過比對衣服和髮型就能猜出應該是高嘉瑜沒錯，對於新造型似乎還沒適應的高嘉瑜在底下留言「超崩潰」。

▲筆名人渣文本的學者周偉航在臉書發文曝光高嘉瑜的新造型。（圖／翻攝人渣文本臉書）

高嘉瑜說，「硬著頭皮，首次沒綁公主頭錄影，想看笑話的別錯過」，還附上哭臉的表情符號，似乎還在適應非公主頭的造型。其實，網友對於高嘉瑜的新造型接受度很高，紛紛留言，「根本沒這麼難看，其實很可愛！」、「超可愛」、「好像大學生」、「清新，笑一個吧」。

▲筆名人渣文本的學者周偉航在臉書發文曝光高嘉瑜的新造型。（圖／翻攝人渣文本臉書）

高嘉瑜之前接受時尚雜誌《ELLE》專訪中表是，愛綁公主頭是為了「彌補童年遺憾」，小時候跳民俗舞蹈，被老師說很愛出鋒頭，加上家裡開百貨行很忙，父母沒時間幫她打理，所以每天早上起床只好自己綁好公主頭才去上學，但有次媽媽跟老師抱怨她綁頭髮都花很多時間，後來被老師規定上學不准綁頭髮，讓年幼的她遭受很大打擊，現在才會天天綁公主頭。

▲高嘉瑜過去都以招牌造型公主頭出席各場合。（圖／翻攝自東森《關鍵時刻》）