暴動啦！嘉瑜粉半夜兩點北上「睡捷運」...柯粉搶拿女神春聯

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨台北市議員高嘉瑜人氣超高，13日早上10點在服務處親自發送春聯，還會替粉絲簽名和合照。「嘉瑜粉」為看女神風采超拼命，最早的粉絲7點就來排隊，還有一名台南北上的民眾，半夜兩點從家鄉出發，到台北時已經早上五點，乾脆直接睡捷運，超拼命就是為了要親自見到高嘉瑜。

「港湖女神」高嘉瑜日前公布「抱豬甜笑款」及「眼球運動款」的春聯，卻在短短3小時內送出8000份，使她和辦公室同仁嚇壞，本人則在13日上午10時於服務處親自發放，限量1000份。她在臉書搞笑標記「會不會萬人響應，無人到場」，現場狀況證實她只是白擔心一場，最早7點就有粉絲來報導，隊伍超過百人，還有粉絲特地從南部北上。

▲高嘉瑜發送春聯。（圖／記者蔣婕妤攝）

高嘉瑜發送簽名春聯粉絲熱情響應，搶頭香的粉絲七點就來報到，還有一名陳姓男粉絲透露，自己支持高嘉瑜已經七八年，還特地帶來當時的照片要簽名。粉絲比熱情，一名南部粉絲透露，他在深夜2點搭車北上，到台北時五點多，選擇直接睡在南港捷運站，之後再搭捷運到現場，至於喜歡高嘉瑜哪一點，他害羞回答，「覺得她不錯就支持她啊！做人坦白！」

除了嘉瑜粉，現場也有不少柯粉穿著柯文哲競選背心來挺女神，高嘉瑜則是熱情回應替粉絲簽名。她受訪時表示，很感動看到全台各地有這麼多民眾熱情響應，很謝謝大家給他的愛護與支持，因為粉絲反應超乎預期，預計之後會再發送紅包袋給沒有拿到春聯的民眾。