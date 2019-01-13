看電影前做過這件事都35歲以上！　看到一半中場休息原因曝光

▲網友發文詢問以前看電影前唱國歌的事情。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者葉國吏／綜合報導

看電影是許多消遣活動之一，但你可以想像以前看電影前必須要先唱國歌的年代嗎？而且如果旁邊有人沒站起來還會被糾正。一位網友在臉書私密社團爆廢公社發文，引來許多迴響，還有人說「有唱過的都已經35歲以上了」。

網友發文指出「我跟我女友說以前看電影要起立唱國歌，她說聽你在叭晡....」網友補充說，印象中還有中場休息「因為放映師要換膠卷」。

對此許多資深網友紛紛回覆說「有」、「好懷念喔」、「我小時候有遇過喔」、「沒錯！有遇過...懷念啊！」、「唱過的都35以上了嗎」。

▲1970年代電影院放映的國歌片段。（翻攝自Facebook／張哲生）

也有許多網友說「當時去看林小樓主演的桃太郎有唱過」、「看周潤發的小馬哥也有」；另外也有人透露中場休息是因為放映機會過熱，所以必須中場休息冷卻一下。

根據維基百科指出，自1945年中華民國政府自日本接管台灣後，看電影前就需先播放國歌影片。一直到1990年後逐漸取消，當時是時任宜蘭縣長陳定南率先宣布取消。

懷舊達人張哲生也在臉書上曾經PO出1970年代台灣戲院播放的中華民國國歌，指出1990年之前，台灣民眾到戲院看電影時，必須先集體起立唱（或者只是聽）完整首中華民國國歌，然後再坐下繼續欣賞正片。台灣戲院裡播過的國歌版本非常多，你現在所看到的是1970年代初期攝製的版本，當時的國家領導人為蔣中正總統（1975年4月5日逝世），整段影片由領袖、建設、教育、軍事、科技、工業、團結等主題串連而成，如今看來，充滿懷舊的氛圍。