任期還有3年　世界銀行行長閃辭：未來專心協助開發中國家

▲世界銀行行長金墉辭職於2月1日生效。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

世界銀行行長金墉突然宣布請辭，並在2月1日生效，距離他的法定任期還有3年。金墉在聲明中表示，「能夠擔任世界銀行行長讓我感到非常榮幸，因為裡面的每一個人都致力於終結極端貧窮。」世界銀行也說，金墉辭職後將加入另一間公司，專注於增加開發中國家的基礎建設。他的職位將由執行長、保加利亞裔的喬吉瓦（Kristalina Georgieva）代理。

59歲的韓裔美籍的金墉（Jim Yong Kim），畢業於哈佛大學醫學與人類學雙博士，過去曾擔任達特茅斯學院（Dartmouth College）校長，他也是美國常春藤盟校（Ivy League）首位亞裔校長。2012年受美國前總統歐巴馬推薦，接任世界銀行行長，是世界銀行少見的非財經界出身行長，他在2013年曾提出世銀的目標是，希望在2030年消除極端貧窮，並促進各國最貧困的人群共享經濟繁榮。2017年金墉再度當選連任，任期應到2022年。

各界對於金墉的閃辭相當意外，BBC更直言，沒有任何理由讓他離職。BBC財經記者沃克（Andrew Walker）指出，還無法預測將有誰接任，可以預料的是，將會再度爆發政治角力。原因可追溯至創建初期的不成文慣例，「由美國管理世界銀行，歐洲負責國際貨幣基金組織（IMF）」，然而許多人認為這是個不合時宜的慣例，目前這兩個機構有更正式的選拔程序，試圖脫離舊有的習慣，問題就在於美國總統川普能否接受。