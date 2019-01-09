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G20峰會期間洽談新職務！世銀總裁金墉下月轉戰私募股權基金GIP

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▲▼ 世界銀行總裁金墉（Jim Yong Kim）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 金墉原本任期到2022年才屆滿，他7日宣告請辭，是提前3年多離開崗位。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

世界銀行總裁金墉（Jim Yong Kim）7日才驚爆閃辭消息，私募股權基金「全球基礎建設合夥公司」（GIP）8日宣布，金墉將於2月1日加入GIP擔任合夥人以及副主席。消息人士指出，金墉早在6周前的G20峰會就在洽談新職務。

路透報導，金墉提前3年多的時間請辭，背後原因與川普政府在氣候變遷、更多發展資源需求方面的分歧有關。儘管他過去並未與川普發生公開衝突，但他的領導方針實際上時常與川普政策相左，尤其在氣候變遷的議題上，世界銀行的態度非常積極。金墉曾說，「若不解決全球暖化問題，就無法消滅極端貧窮。」

▲克莉絲汀娜喬吉瓦（Kristalina Georgieva）。（圖／達志影像／美聯社）

根據消息人士的說法，金墉早在12月底布宜諾斯艾利斯G20峰會舉行期間，就在和GIP洽談新職務。而世界銀行（World Bank）預計在本周稍晚開會討論接班人相關問題，目前懸缺由集團執行長、保加利亞裔喬吉瓦（Kristalina Georgieva）暫代。

根據金墉7日的辭職信內容，他努力尋找創新的方式，提供幫助給受氣候變化影響而流離失所的人們。他也透過電子郵件告知世界銀行員工，離職後將轉入一間民營企業，該公司聚焦為開發國家建設基礎措施。他認為，對於氣候變遷與新興市場基礎設施短缺等重大全球議題，這是能夠產生最大影響力的一條路。

►►任期還有3年多！　「首位亞裔世銀總裁」金墉突請辭

►►首位科學出身的世銀行長　金墉：不解決暖化就無法消滅極端貧困

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：金墉,世界銀行,GIP,北美要聞

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