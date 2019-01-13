6歲絕美女童遭謀殺...22年懸案「李昌鈺也破不了」！戀童癖男認了

▲可愛的藍西不幸在22年前遭到殺害，震驚全美。（圖／CFP）

記者錢玉紘／綜合報導

兒童選美皇后、童星名模藍西（JonBenet Ramsey）在22年前遭到性侵殺害，陳屍家中的地下室，當時神探李昌鈺還曾協助過辦案，但最後並未找到兇手，成為一樁懸案。現在一名當年疑似犯案的戀童癖男在獄中的信曝光，承認他殺了藍西，讓案情有了大進展。

1996年12月26日，樣貌可愛、贏過多項兒童選美冠軍的6歲藍西被發現陳屍在科羅拉多州家中地下室，還有被性侵、勒頸和虐待的痕跡，震驚社會。警方調查認為，藍西是在聖誕節當天被殺害，但採集現場DNA後，只發現其屬於一名身分不詳的男性，雖然有逮捕過嫌犯，但最後並未起訴任何人，讓這起事件變成一樁22年來都無解的懸案。

但是，近日這起案件有了關鍵轉機，英國「每日郵報」獨家報導，戀童癖男奧利瓦（Gary Oliva）在獄中寄給朋友的信裡，揭露自己的罪行，內容提到，「我從來沒像愛上藍西那般愛上一個人，但是我讓她滑倒了，她的頭裂成兩半，我眼睜睜看著她死去，但那是個意外，請相信我，她跟其他的孩子都不一樣」。

甚至在別封信中，奧利瓦還承認殺了其他小孩，他提到，「藍西改變了我，讓我改正所有的邪惡，光是看著她的臉、她光滑的肌膚以及她神聖的身體，我就知道我殺其他孩子是個錯誤，但是，她還是意外地死去了，這都是我的錯」。另一封信他寫道，「我是個連續殺人犯，我無法停下來，我告訴警方我所記得的謀殺案，但他們找不到證據」。

這些信是奧利瓦寫給音樂家朋友維爾（Michael Vail）的，目前已經被博爾德（Boulder）警方查扣。維爾在受訪時提到，他其實一直懷疑奧利瓦謀殺了藍西，但當年並無證據，因此他一直跟奧利瓦保持聯繫，但直到最近才有進展，他相信現在這些手寫信可以成為警方起訴奧利瓦的證據，「我希望藉此，可以還給藍西應得的正義，也可以讓她的家人獲得平靜」。

▲藍西不幸遇害後，許多人到她的墓前獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）

不過，奧利瓦在信中並未解釋他為何當晚會在藍西家，調查曾經發現，案發當晚他待在距離藍西家大約10個路口的一個住處。博爾德警方則表示，他們已經對奧利瓦在此案中涉入程度展開調查，並且會將這些信作為證據，但目前無法對案情進展多做評論。

54歲的奧利瓦過去曾被藍西案視為嫌犯，但因為現場蒐集到的DNA和他的不符，另外，當時藍西消失後，曾有綁匪寫了信要求11.8萬的贖金，比對之後，也不是奧利瓦的筆跡，最後證據不足而獲釋。2016年，奧利瓦因為持有兒童色情圖片遭逮捕，其中有335張是和藍西有關的照片，他被判刑10年，原先最快要2020年才能假釋。

當年這件案子太過轟動，就連神探李昌鈺都曾參與過辦案，但是他在案發兩個多月後才被受邀查看命案現場。多年後在一個紀錄片中，他受訪時提到，當時現場已經被破壞，難以重建，而且此案最奇怪的是，綁匪留下了長達3頁的勒贖信，少有綁匪會這樣長篇大論，另外，有人推測藍西有遭到性侵，但現場卻未採集到精液。



另外，在2015年，前博爾德警察局長貝克納（Mark Beckner）坦承，當時犯罪現場的證據並沒有被妥善處理，才導致後來影響了調查。