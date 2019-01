暴風雪強襲美國中西部釀7死！　居民「慘卡車陣」：像災難片

St. Louis -A somewhat typical scene around St. Louis Friday night as the area grapples with a winter storm. Cars are left abandoned on the side of the road as people deal with the several inches of snow that have already fallen. Snow isn’t letting up. #kmov pic.twitter.com/WVpRm0v6U2 — Ray Preston (@PrestonKMOV) 2019年1月12日

國際中心/綜合報導

美國中西部12日遭到暴風雪襲擊,大雪覆蓋道路讓許多人卡在車陣當中,也釀成多起車禍,密蘇里州和堪薩斯州至少有7人喪命。此外,密州蘭伯特.聖路易(St. Louis Lambert)國際機場更取消了數十架航班。美國氣象公司AccuWeather的專家表示,「對於許多地區來說,這將是一場長時間的冬季風暴,持續時間預計超過12小時,在某些情況下可能長達48小時。」

Q: How are the roads?

A: Still nasty. Still dangerous.



Conditions on #I70 in Boone County. pic.twitter.com/UGvG5etx11 — MSHP Troop F (@MSHPTrooperF) 2019年1月12日

▲▼ 大雪覆蓋了路面和多處設施,氣象專家表示,部份地區暴風雪預計長達48小時。(圖/達志影像/美聯社)



擔任醫生助理的密州聖路易斯市(St. Louis)居民迪爾斯基(Adam Dylewski)表示,11日晚間自己試圖從一個緊急護理中心開車到另一個中心時,在路上花了3個多小時,當時有無數台汽車不斷轉動輪胎,但仍無法爬上坡,還有幾名司機放棄車輛、步行尋求幫助,「我看起來好像身在某種天災的世界末日電影中,人們都在逃難。」

氣象學家奧里森(Andrew Orrison)表示,暴風雪11日先襲擊了堪州和密州,12日延伸至伊利諾州、愛荷華州、印第安納州以及俄亥俄州的部分地區。《紐約時報》指出,這場風暴預計向中大西洋各州發展,華盛頓特區和維吉尼亞州的大部分地區將有幾英寸的降雪。國家氣象局(NWS)則表示,在密州中部地區降雪量可能達到17英寸(約43.18公分)。

Drivers sit in traffic for hours as winter storm wallops St. Louis area https://t.co/AjsrBvTXWL via @KMOV — Jim Cantore (@JimCantore) 2019年1月12日

It only took 90 minutes to turn around the landscape in St. Louis. 2" of #snow so far with a storm total of up to a foot. #stlwx #snowstorm #WinterStormGia pic.twitter.com/mY7eW5AmW8 — Mike Seidel (@mikeseidel) 2019年1月11日