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刷新史上政府停擺最久紀錄！　川普想「關到2月底」

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▲▼ 川普發表全國演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普表示，只要民主黨原議重回談判桌，政府關門問題可以在15分鐘內解決。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國聯邦政府部分停擺進入第22天，刷新了美國史上政府關閉最久的紀錄。據《華爾街日報》報導，白宮打算讓政府繼續關門至2月底，藉此讓民主黨同意建造美墨邊牆的預算。川普12日在推特上表示，「我們的南部邊境發生大規模人道危機。除非民主黨人從他們的『假期』回來，重新開始工作，否則我們將停擺很長一段時間。我就在白宮隨時等著簽字！」

共和黨占多數的聯邦參議院11日下午1點休會，府會沒安排周末會商，白宮也沒有與國會兩院領袖會商的計畫。有消息人士透露，政府考慮其他繞過國會的方法，包括要求陸軍工兵團（USACE）將原本用於賑災的139億美元預算部分用來築牆。對此，仍因森林大火、颶風等天災正在重建的州政府強烈抗議。

此次停擺於2018年12月22日開始，打破前總統柯林頓1995年至1996年持續21天的關門紀錄。約有80萬名聯邦公務人員在原本發薪的11日沒有領到薪水，受影響的還包括空中交通管制員、機場安檢員等，全都繼續無薪工作。

對此，川普在推文中說，只要民主黨原議重回談判桌，政府關門問題可以在15分鐘內解決，「打電話給你的民主黨參議員或眾議員，告訴他們把事情搞定！」他還說，自己對停擺這件事是有計畫的，白宮並非如媒體所說的「一片混亂」。

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關鍵字：川普,政府停擺,政府關門,北美要聞

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