小考63分小四生雙頰紅腫　「老師叫我自掌200下」疑5童受害

▲台南市議員林燕祝邀請受害學童家長、市府教育局、社會局、法制處等面對面溝通，學童家長指市府並未依sop程序做事。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康區1家美語補習班安親班教師，竟叫小考63分的小四女童自打200下巴掌，家長向警方怒告教唆傷害罪嫌，台南市議員林燕祝受託，深入了解發現至少疑有5學童受害，家長怒批市府未照sop程序處理，且教育局、警察局都沒在第一時間調閱視器，以保全證物。

台南市安南區1位民眾，1月5日晚上在臉書社團「我住台南安南區」爆料，指她就讀小四的女兒，在永康一家安親班，因小考考不好，被安親班老師體罰要求女童自打巴掌200下，小孩的臉被自己打到紅腫。家長向永康分局大橋派出所受理此案，家長對涉案老師提出教唆傷害告訴，警方已受理。

▲家長po臉書社群指女兒因小考考不好被安親班老師體罰，要女兒自打巴掌200下，小孩的臉打到紅腫而驗傷提告。（圖／翻攝自臉書社團「我住台南安南區」，下同）

這位民眾PO文說原諒她爆粗口、太生氣了。她小四女兒因小考考不好，被安親班老師體罰，叫女童自打巴掌200下，小孩的臉被自己打到紅腫。家長PO文說：「妳是一位安親班老師、留美回來的老師。只因為小朋友、安親班小考、安親班小考、考不好！63分、65分、73分！」、「妳要一個小孩、四年級！自己打自己巴掌。打200下，還說要大力一點，不能像打蚊子一樣。」家長氣憤說，「妳為什麼不自己打看看，妳也是當媽的人」。家長6日在臉書上說要驗傷向老師提告。

台南市議員林燕祝表示，事情曝光後，有家長向她反映，孩子也在同間安親班就讀，也曾遭到同名美語教師同樣對待，因家長認為孩子書念不好，就要接受懲罰，但看到小女生自打巴掌到臉頰紅腫，才認為事態嚴重。林燕祝表示據她瞭解，至少疑有5名學童受到類似對待。



林燕祝議員於1月11日讓受害學童家長、市府教育局、社會局、法制處等面對面溝通，學童家長指市府並未依sop程序做事，教育局、警察局並沒有在第一時間調安親班監視器以保全證據，也沒有果斷處理，涉案教師還揚言向家長提告， 要求教育局能硬起來處理。

台南市教育局說，補習班是合法立案，但安親班不合法，已對業者開罰6萬元，給予3個月改善期，逾期採逐日開罰，不得再招生，涉案安親班教師則離職。