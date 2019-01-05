揭發女童遭全家暴打！　錄影男被警行政處罰「工作也丟了」

▲深圳女童遭虐。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

揭露廣東深圳父母凌虐8歲女童惡行的王男與鍾女，在深圳警方27日晚間公布女童父母已被警方刑事立案偵查後，也被警方處以行政處罰，公布後就有許多網友為2人叫屈。但事情並未停止，王男在1月3日遭任職的教育培訓機構解雇。

大陸微博於2018年12月22日瘋傳女童被毆打的影片，女童在受虐期間，多次被母親踹打、扯頭髮、甩耳光，甚至慘遭掃把狠打，一旁的男孩則是淡定寫作業，偶爾回頭看。戴眼鏡的女子歲後再連甩女童巴掌，將她從椅子上扯摔在地；身穿大陸知名外賣平台「美團」服飾的男子進門後，也掄起棍子毆打女童。影片當時在網路上掀起一片譁然。

▲女童被扯摔在地。（圖／翻攝自微博）

深圳市公安局寶安分局官方微博23日發布通報表示，經調查，視頻中女童的母親陳某文、父親劉某華對毆打8歲女兒的事實供認不諱。初步調查情況與影片相符，經法醫檢查，女童體表未發現明顯傷痕。目前，警方正在依法調查處理，區婦聯已向法院申請女童人身安全保護令。

▲深圳市公安局寶安分局在官方微博發布虐童案最新通報。（圖／翻攝自微博）

當深圳警方在27日公告中公布，以「盜取他人私人監控視頻」為由，將偷錄下監視影片的王男及揭露惡行的鍾女處以行政處罰時，許多網友替2人叫屈，認為如果維護人身正義也要被罰的話，「那誰還敢當熱心人啊？」也有不少網友要求撤銷處罰。

王男的衰事還不只這樣，1月3日他被任職的東莞嬰幼兒教育培訓機構解雇，理由是他違反公司規章制度。