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沙烏地逃家少女赴加拿大　總理杜魯道證實給予庇護

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▲▼ 沙烏地阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed Al-Qunun）11日晚間搭機前往加拿大。（圖／路透）

▲ 機場人員透露，奎農搭乘11日晚間11點37分的大韓航空航班離開曼谷。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed Al-Qunun）逃家尋求庇護受到全球關注。泰國官員表示，目前她獲得加拿大政府的庇護，並於當地11日晚間搭機前往多倫多，此一消息也已獲得加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）證實。

綜合紐約時報、路透社、Global News報導，奎農9日獲得聯合國合法難民資格後，先後獲得澳洲、加拿大政府同意庇護，但如今她已起身前往加拿大。

泰國移民局局長素拉切（Surachate Hakparn）表示，奎農搭乘11日深夜起飛的大韓航空班機，先在首爾轉機後，接著前往多倫多，「她說，她一到加拿大之後，第一件事情就是學習語言。」但他也提到，她至今拒絕與父親見面，她的家人也在11日晚間返家，據信奎農的家人們感到相當失望。

杜魯道提到，聯合國已要求加拿大接納奎農，「加拿大是一個明白維護人權、維護世界各地婦女權利重要性的國家。我可以證實，我們已經接受了聯合國的要求。」

奎農因脫離伊斯蘭教而擔心被觀念保守的家人迫害，趁家人到科威特度假時搭機逃跑，計畫到澳洲尋求庇護，途中在曼谷機場入境時被扣留護照，因此在機場旅館「自囚」、求見聯合國難民署。她的家人也飛到曼谷，但她拒絕見面。

根據奎農的說法，如果回到沙國，自己的生命會有危險，並持續在推特發文，引發國際社會關注。

▼ 奎農先前將自己反鎖在機場旅館內，求見聯合國難民署申請庇護。（圖／路透）

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關鍵字：沙國,沙烏地阿拉伯,聯合國難民署,庇護,泰國,加拿大,北美要聞,東南亞要聞,紐澳要聞

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