沙烏地逃家少女赴加拿大　總理杜魯道證實給予庇護

▲ 機場人員透露,奎農搭乘11日晚間11點37分的大韓航空航班離開曼谷。(圖/路透)

國際中心/綜合外電報導

沙烏地阿拉伯18歲少女奎農(Rahaf Mohammed Al-Qunun)逃家尋求庇護受到全球關注。泰國官員表示,目前她獲得加拿大政府的庇護,並於當地11日晚間搭機前往多倫多,此一消息也已獲得加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)證實。

綜合紐約時報、路透社、Global News報導,奎農9日獲得聯合國合法難民資格後,先後獲得澳洲、加拿大政府同意庇護,但如今她已起身前往加拿大。

泰國移民局局長素拉切(Surachate Hakparn)表示,奎農搭乘11日深夜起飛的大韓航空班機,先在首爾轉機後,接著前往多倫多,「她說,她一到加拿大之後,第一件事情就是學習語言。」但他也提到,她至今拒絕與父親見面,她的家人也在11日晚間返家,據信奎農的家人們感到相當失望。

杜魯道提到,聯合國已要求加拿大接納奎農,「加拿大是一個明白維護人權、維護世界各地婦女權利重要性的國家。我可以證實,我們已經接受了聯合國的要求。」

— #BREAKING: PM Justin Trudeau confirms Canada has granted asylum to Saudi teen #Rahaf al-Qunun. She is currently en route to #Canada from Thailand and will arrive 11:15 AM ET.@THEBELAAZ #RahafSaved pic.twitter.com/lDRi9KMNFq