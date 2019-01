快訊／渥太華雙層巴士撞公車站　「乘客直接飛出去」釀3死23傷

▲渥太華發生巴士撞公車站意外。(圖/達志影像/美聯社)

記者錢玉紘/綜合報導



綜合外媒報導,加拿大渥太華在當地時間11日下午3點50分點左右發生嚴重交通事故,一輛雙層巴士開進韋斯伯洛`公車站(Westboro Station)的時候失控,直接撞進站內,目前已經造成3人死亡,23人受傷,其中9人傷勢嚴重。巴士車頭嚴重損毀,目前警方還在調查失事的原因。

韋斯伯洛公車站是渥太華市中心西區的大型轉運站,當時正是下班通勤時間,有許多人在等車。渥太華醫院(Ottawa Hospital)在推特上指出,傷者中有9人傷勢嚴重,情況危急。渥太華市長華森(Jim Watson)則確認,死亡的3人中,2人士雙層巴士上的乘客,1人是在月台等車的民眾。

目前公車站和周邊道路都持續關閉,公車也將繞道,警方呼籲民眾不要接近該區域,從現場的照片可以看出,雙層巴士的車頭嚴重損毀,整片擋風玻璃都不見了。一名目擊者表示,「我看到很多人被撞到飛起來,非常緊張,所有人都在尖叫,還看到2到3個人從巴士的擋風玻璃飛出來」。

一名住在對街的居民則表示,當時他聽到非常不尋常的大量警鈴聲,接著看到搜救人員爬進巴士上層,拆除窗戶和座椅,「公車車頭就像被整塊削掉一樣,整個都毀了,我從來沒有看過這種災難,真的很可怕,我1個小時前才從雙層巴士下車而已」。

警方指出,之後會蒐集公車上的電子設備資料、附近的監視器以及與目擊者談話,來釐清肇事的原因。渥太華警長波德祿(Charles Bordeleau)在記者會上提到,公車駕駛是一名女性,現場找到的「某些證據」讓警方有理由拘留駕駛,將會持續調查。





Breaking news: new video from scene of bus crash latest from ⁦@CTVChristina⁩ coming up in minutes ⁦@ctvottawa⁩ pic.twitter.com/LSzcUimT2u