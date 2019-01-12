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快訊／渥太華雙層巴士撞公車站　「乘客直接飛出去」釀3死23傷

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▲▼加拿大渥太華發生巴士撞公車站意外。（圖／達志影像／美聯社）

▲渥太華發生巴士撞公車站意外。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

綜合外媒報導，加拿大渥太華在當地時間11日下午3點50分點左右發生嚴重交通事故，一輛雙層巴士開進韋斯伯洛`公車站（Westboro Station）的時候失控，直接撞進站內，目前已經造成3人死亡，23人受傷，其中9人傷勢嚴重。巴士車頭嚴重損毀，目前警方還在調查失事的原因。

韋斯伯洛公車站是渥太華市中心西區的大型轉運站，當時正是下班通勤時間，有許多人在等車。渥太華醫院（Ottawa Hospital）在推特上指出，傷者中有9人傷勢嚴重，情況危急。渥太華市長華森（Jim Watson）則確認，死亡的3人中，2人士雙層巴士上的乘客，1人是在月台等車的民眾。

目前公車站和周邊道路都持續關閉，公車也將繞道，警方呼籲民眾不要接近該區域，從現場的照片可以看出，雙層巴士的車頭嚴重損毀，整片擋風玻璃都不見了。一名目擊者表示，「我看到很多人被撞到飛起來，非常緊張，所有人都在尖叫，還看到2到3個人從巴士的擋風玻璃飛出來」。

一名住在對街的居民則表示，當時他聽到非常不尋常的大量警鈴聲，接著看到搜救人員爬進巴士上層，拆除窗戶和座椅，「公車車頭就像被整塊削掉一樣，整個都毀了，我從來沒有看過這種災難，真的很可怕，我1個小時前才從雙層巴士下車而已」。

警方指出，之後會蒐集公車上的電子設備資料、附近的監視器以及與目擊者談話，來釐清肇事的原因。渥太華警長波德祿（Charles Bordeleau）在記者會上提到，公車駕駛是一名女性，現場找到的「某些證據」讓警方有理由拘留駕駛，將會持續調查。

 ▲▼加拿大渥太華發生巴士撞公車站意外。（圖／達志影像／美聯社）

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