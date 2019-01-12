不斷更新／蘇貞昌14日重返行政院　新內閣名單一次看

▲準行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

前行政院長蘇貞昌回鍋接任閣揆，副院長敲定由前立委陳其邁出任，14日進行交接，目前展開人事布局。新內閣名單中，經濟部長沈榮津、國發會主委陳美伶、金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮及內政部長徐國勇等人最先確定留任，另科技部長陳良基轉教育部長，而前台中市長林佳龍則任交通部長。據了解，蘇貞昌將一路徵詢到6點，內閣誰走誰留，最快今晚就會明朗化。

發稿時間：15：30

更新時間：15：36

▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

政院本體

副院長陳其邁（新任）

秘書長李孟諺（新任）

副秘書長何佩珊（留任）

發言人＋副發言人（尚未徵詢）

兩岸外交國防總統職權

外交部長吳釗燮（留任）

國防部長嚴德發（留任）

陸委會主委陳明通（留任）

財經相關

經濟部長沈榮津（留任）

財政部長蘇建榮（留任）

國發會主委陳美伶（留任）

金管會主委顧立雄（留任）

主計長朱澤民（留任）

人事長施能傑（留任）

文化相關

內政部長徐國勇（留任）

文化部長鄭麗君（慰留中）

教育部長陳良基（轉任）

原民會主委夷將•拔路兒（未確定）

客委會主委李永得（未確定）

生活相關

交通部長林佳龍（新任）

環保署長張子敬（升任）

農委會主委陳吉仲（升任）

衛福部長陳時中（留任）

科技部長（待補）

勞動部長許銘春（未確定）

其他

法務部長蔡清祥（留任）

海委會主委黃煌煇（未確定）

僑委會主委吳新興（未確定）

退輔會主委邱國正（未確定）

政委

政委林萬億（未確定）

政委張景森（未確定）

政委吳政忠（留任）

政委陳美伶（留任）

政委鄧振中（未確定）

政委唐鳳（留任）

政委羅秉成（未確定）

政委吳澤成（留任）