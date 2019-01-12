無處可逃！遊輪出航驚爆「諾羅病毒」擴散　475人遭感染

▲ 皇家加勒比遊輪公司旗下船隻海洋綠洲號。（圖／CFP）

國際中心／綜合外電報導

皇家加勒比遊輪公司旗下船隻海洋綠洲號（Oasis of the Seas）6日自佛州出發，展開為期7天的旅程，但卻驚爆諾羅病毒感染，目前染病人數從250多人飆升至475人。根據公司聲明，海洋綠洲號已提前返航，預計美東時間12日上午返回佛州港口，全數乘客將獲得全額退費。

綜合ABC、NBC報導，海洋綠洲號6日從美國佛州卡納維拉爾港啟程後，就傳出乘客、船員感到不適的消息，8日停靠海地舉辦自助午餐，乘客當晚便出現嘔吐等食物中毒的症狀，而9日抵達牙買加後，全數乘客不得下船。

10日這天，正當遊輪起程前往下個目的地墨西哥科蘇梅爾島（Cozumel）時，公司便決定取消行程，目前正在返回佛州途中。公司聲明指出，「我們認為正確的做法，就是讓每個人早點回家，而不是讓乘客擔憂自身健康狀況」，且提前返航能讓公司在下次出航之前，有更多的時間徹底進行船隻清潔與消毒。

目前諾羅病毒爆發的原因仍有待釐清。諾羅病毒的傳染力相當高，美國疾病預防控制中心（CDC）指出，諾羅病毒可透過直接接觸患者、食用受汙染的食物或水、碰觸被汙染的表面後再摸口鼻等方式感染。