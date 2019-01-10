2018年壽險獲利排行出爐　國泰南山富邦奪前三名

▲6家壽險業2018獲利排行。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

6家壽險業陸續公布2018全年度獲利共1067.71億元，其中以國泰人壽311.1億元居首，而南山人壽266.73億元超越富邦人壽奪下亞軍，並是唯一12月單月未出現虧損者。而三商美邦人壽則是因僅公布營業收入淨額，無稅後獲利數據，目前暫未排入統計。

南山人壽107 年 12 月當月稅前及稅後損益分別為 4.3億元及1.2億元；累積至12月稅前及稅後損益分別為296.70億元及 266.73億元。新契約保費部分，107年12月合併南山產物新契約保費為151 億元，累積合併新契約保費為1,995 億元，較去年同期累積新契約保費水準微幅成長 0.4%。

中信金控（2891）重訊公告旗下子公司台灣人壽去年107年度自結盈餘，累計全年度總獲利82.96億元，較前一個月97.6億元倒吐14.64億元，與前年全年相比減少19.09億元，整體衰退18.7%，反映出台美利率波動增加避險成本所致。

三商美邦人壽則是配合IFRSs實施，金控業的營業收入係以淨額申報，其營業收入淨額係指「淨收益」。而重訊公布的去年12月當月營收為155.3億元，累計12個月的營收為1678.44億元，較前一年整體減少9.27%。

南山人壽表示，以南山人壽部分的2018年12月合併新契約保費約151億元，總保費448億元，自結獲利1.2億元。儘管12月市場動盪，藉由經常性收入持續挹注，及穩定的繼續率帶來續期保費利潤，12月合併獲利達1.2億元，且全年累計自結獲利為267億元，較前年同期成長22%，主要受惠投資型保單受保戶青睞。而去年累計1~12月合併新契約保費為1,995億元，也較前年略增，累計1~12月合併總保費為5,054億元。

南山產物方面，2018年12月總保費收入達4.13億元，較前年同期增加17%；累計1~12月總保費收入為45.42億元，較去年成長28%。其中，旅行綜合險總保費收入較前年成長46.8%，增幅最顯著。