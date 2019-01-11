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保單刷卡記帳整合一戶頭　馬拉松4小時公聽會把資料權還給人民

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▲▼右起保險犯防中心董事長邵之雋、保險局局長施瓊華、國發會副主委鄭貞銘、立委江永昌、中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬與銀行局局長邱淑貞。（圖／記者李蕙璇攝）

▲右起保險犯防中心董事長邵之雋、保險局局長施瓊華、國發會副主委鄭貞銘、立委江永昌、中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬與銀行局局長邱淑貞。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

買了多家產壽險公司保單難管理怎麼辦，很快地便可透過整合平台擁有自己的保單存摺，同樣地也可以匯整好幾張信用卡資料在一個記帳軟體，省去處理紙本帳單煩惱。而這一切也就是「把資料權還給人民」，開啟金融服務新模式。

今天由立委江永昌、余宛如、莊瑞雄與蘇震清邀集召開的「Open Bank開放銀行浪潮－把資料權還給人民，開啟金融服務新模式」公聽會，產官學界代表出席踴躍發言，連續討論了4個多小時結束，而國發會副主委鄭貞銘最後提議說「缺了消費者代表」，主持人江永昌笑回「其實我們也是消費者，不過，當然可以再辦一場！」讓與會者聽了鼓掌通過。

▼行政院長賴清德率閣員總辭後，金管會主委顧立雄（左）仍依行程出席公聽會，與主持人立委江永昌（右）輕鬆談笑討論。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼行政院長賴清德率閣員總辭後，金管會主委顧立雄（左）仍依行程出席公聽會，與主持人立委江永昌（右）輕鬆談笑討論。（圖／記者李蕙璇攝）

「開放銀行」是鼓勵讓銀行、保險業等金融服務業，透過應用程式介面API，將金融資訊分享予第三方服務提供者TSPs，藉由TSPs提供的創新服務，讓客戶可獲得更多元的金融產品及服務。

▲▼開放銀行Open Bank的架構示意圖。（圖／記者李蕙璇攝）

▲開放銀行Open Bank的架構示意圖。（圖／記者李蕙璇翻攝）

由於涉及開放資料的定義、客戶資料保護與資訊安全性等，產學界代表有主張可像歐盟採取強制開放，亦或是由業界自律開放等二種論述聲音，銀行局長邱淑貞說須先釐清「客戶資料的定義」進而了解研訂開放的範圍、方式，而目前金管會是傾向讓業者自律合作較愉快的氛圍中展開。

保險局長施瓊華則說認同銀行局看法，而目前國外開放保險資料的狀況不是很明確，多是開放保單商品的資料，所以在釐清到底要開放哪些資料的定義確定範圍之前，保險局現在是在這次提出的保險法修法草案中，欲開放保單簽署等的身分確認方式，並採取開放的立場，歡迎第三方支付、資訊公司等可以和保險公司合作，發展創新科技服務。

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