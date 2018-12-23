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網路投保熱門3險種3招盡享優惠　利變年金、旅平、汽機車險

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▲▼網路投保熱門險種以旅平險（含旅遊不便險、旅遊綜合險）、利率變動型年金險及汽機車險為主。（圖／記者李蕙璇攝）

▲網路投保熱門險種以旅平險（含旅遊不便險、旅遊綜合險）、利率變動型年金險及汽機車險為主。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

現有16家壽險、15家產險共31家保險公司經營網路投保專區，保險局逐步開放銷售的險種及投保的額度，而各業者爭取滑世代青睞也是絞盡腦汁出奇招，尤其是想要購買利變年金險、旅平險及汽機車保險時，可以先多比較網路投保專區及實體通路的保額及優惠差異，找到適合自身需求的商品。

目前民眾上網投保險熱門險種中，以購買利率變動型年金險、旅平險、汽車險、機車險與生死合險的較多。而銷售數量及民眾選購網路投保率較高的保險公司，則以國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、富邦產險、新安東京海上產險、明台產險、國泰產險為前三名排行榜的常客，也是較早推出網路投保專區的業者。

▼台灣人壽統計其定期壽險在網路、實體傳統通路的投保差異。（圖／記者李蕙璇繪製）

▲▼台灣人壽統計其定期壽險在網路、實體傳統通路的投保差異。（圖／記者李蕙璇攝）

民眾上網買保險3點注意事項。

第1、保費省很大

各家業者爭取網路投保專區市占率，其保費比在實體通路（譬如跟業務員、保經保代業務員、銀行保帶等通路）便宜1~3成，將原本給業務員的佣金直接扣抵在保費成本，讓民眾可以實質感受到在網路投保買保險較為便宜。

第2、優惠推很多

31家保險公司不定期推出優惠抵扣券的促銷活動，目前有新光、台灣、遠雄、康健、宏泰、中國、南山人壽以及新光、兆豐、明台、新安東京海上、旺旺友聯產險等，都正在推活動。

第3、保障擴很寬

在保險局規定的險種保障範圍之外，額外提供豁免保費（免繳保費但仍享有保單效力）等加強保障項目，選購前可以多了解差異性，較易找到適合自己需求保險商品。

目前保險局已開放財產保險部分，多數商品都可以在網路投保專區銷售，每張保單主、附約的年繳保險費合計起來不得超過10萬元皆可，但還未開放傷害保險或健康保險之綜合保險。

而在人身保險商品開放網路投保的種類為旅行平安保險及其附加之實支實付型醫療保險、傷害保險及其附加之實支實付型傷害醫療保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、傳統型年金保險、利率變動型年金保險、保險年期不超過20年及歲滿期不超過75歲之生死合險、小額終老保險等共8種。 

根據保險局統計，在今年前9月申請網路投保的壽險有14家、產險15家，共29家保險公司，而至12月下旬前已經再增家2家壽險共31家保險公司。累計前9月民眾上網買保險的保費收入為19.28億元，比起去年同期增加2.3倍，在新契約保單件數部分共85.8萬件，比去年同期成長45%。

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關鍵字：熱門險種,滑世代,精打細算,網路投保,利變年金,旅平,汽機車,保險局,保險

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