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南山員工控訴遲發爆肝尾牙獎金　公司闢謠：照常發放

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▲▼南山人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

▲南山人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

外傳南山人壽可能延後發放績效獎金及旺年會尾牙獎金到3月25日，引發內勤員工痛訴強押員工賣肝錢。南山人壽澄清說，2018年年終獎金將於元月15日發出，績效獎金則需待薪酬審計委員會及董事會通過後宣布核發細節。而旺年會獎項統一於2月15日發放，皆與往年做法相同，但因考量今年台北桃園場合併舉辦，得獎人數眾多，才會通知最晚須在3月25日以前完成，根本無延後之事。

南山人壽境界成就IT整合系統，在去年9月上線前及上線以來，媒體多次接到其保戶、內勤或是業務員爆料，強調使用系統有爭議，加上近日還有微軟也發文「提醒」涉及侵害著作權一案，可說是內憂外患，時有新聞上版面。

保險圈內甚有消息傳出南山人壽內勤員工常須加班趕工，興起「不如歸去」的聲浪，也讓許多同業觀察其是否有一波年後請辭離職潮出現，等待挖南山好手人才。

▼南山人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼南山人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

南山人壽強調，針對媒體接到爆料說發放獎金延後一案，純屬誤解，而且此案與境界成就完全無關。公司107年度年終獎金係預計於108年1月15日一次發放給同仁，施行辦法均與往年相同，並無外界指稱三次發放。旺年會獎項皆於108年2月15日發放，與往年作法相同。績效獎金也是遵循往年流程，尚待薪酬委員會、審計委員會及董事會討論，經會議審查通過後宣布核發細節。而南山公司本月17日將召開董事會。

至於有員工說依循往年慣例，績效獎金皆是在農曆年前發放，公司很可能延期或是分期發放之說，南山則說每年都是須待董事會討論後才能確認，並沒有如外傳說的更改流程。

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關鍵字：南山人壽,賣肝,爆肝,尾牙獎金,績效獎金,旺年會,年終獎金,挖角,壽險,內勤,境界成就,微軟

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