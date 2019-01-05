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爭裡子拱手200億躉繳市場　莊中慶：2018壽險打了3節好球最後遇亂流

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▲▼台灣人壽總經理莊中慶。（圖／記者李蕙璇攝）

▲台灣人壽總經理莊中慶。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

台灣人壽總經理莊中慶形容經營壽險公司仿如「爭面子還是要裡子」之戰，坦言去年7月決定停賣台幣躉繳型保單，拱手200億市場即是調整體質，而且因應IFRS17於今年正式展開5年獲利轉型系統整合計畫，回歸保障型及長年期與健康險商品。

業務出身的莊中慶在售險業界資歷深，去年從台灣人壽營運長之職晉升總經理，面對壽險界保單商品利率及投資經營競爭硬仗，他很坦白地說「傳統勢必要要轉型，一覺快不行時趕緊停賣台幣計價的躉繳型保單，但還是有人跳進去，結果2018年壽險圈打了3節好球，第4節遇到亂流有人出壞球，有人hold住。」

這也就是說，去年（2018年）上半年原本壽險圈各公司獲利數字漂亮，當中美貿易戰、匯率利率起伏變化大，險峻市場挑戰，7月台灣人壽決定多數通路停賣台幣躉繳型保單只留網路繼續銷售的停損防護線時，台壽保到了11、12月呈現單月虧損少，避險部位開到70~75%，就是因為愈早斷捨離，而能交出經營成績。

台灣人壽總經理莊中慶表示，其實台幣計價躉繳型保單的保費收入年度預算為200億，如今拱手讓出，經營團隊仍認為是重要正確的關鍵決策，只是看到還是有人跳進來，可能同業有其不同看法。

莊中慶還說，台壽保今年起也正式展開5年轉型計畫，除了回歸保障型、長年期及健康險保單商品之外，公司重訊通過近33億經費，要將前身整併中國信託、大都會、宏利人壽等保單保戶3套資訊系統加以整合為1套。

目前正物色合作IT廠商準備統整，待敲定該案簽約後，會新舊系統雙軌同時併進，也就是新保戶資料直接適用新系統，再花2年將舊系統逐步整合到新系統中，改造流程無縫接軌。

莊中慶強調，以可以獲利為基礎進而擴充資產的轉型計畫，某些程度上大家會比較注意美元，由於因應IFRS17，過去是假設預定利率，現在是要用實際當下的利率，還須注意三個地方，也就是長短期的匯率、保單幣別轉換與利率的錯配，所以利率要穩定。譬如說，賣6年期保單獲取的保費收入，到美國換20年的投資標的物，獲取5%報酬率，即是長短期的一種錯配。

面臨國內較無長年期高利率保單，原本看好的風電業也傳出跑掉風聲，又要推出高於銀行利率商品。現以美元高利率保單做目標到期債券基金、利變年金險等保單商品，給保戶的宣告利率到2.8、2.9%。

以台壽保都幾近觸碰海外投資上限37.8%，舊部位成長也易觸碰臨界點，像是2年期躉繳型保單的報酬率扣掉2.3~2.5%成本，比2.9%保單的投報率還低。這也就是儘管原本計畫預算收取200億躉繳保費，臨時喊卡設停損放棄。

而在大陸福建轉投資的君龍人壽部分，莊中慶說台壽還算幸運找到適合股東夥伴，目前與廈門建發集團各占一半持股50%，只是現況多須透過當地網點銀行接觸客戶，通路握在銀行端，銀保通路業務收入占70~80%，比例相當高，而且與大陸銀行是用資金換通路，譬如說2千億資金的保管銀行手續費、人民幣資金及員工轉帳等，皆與通路銀行合作。

由於難以預測中美貿易戰會打多久，加上銀保商品的死差益、費差損須更為精準掌控，勢必要積極發展自己的業務員通路及開發較有價值的商品，打開自己商品通路，而現況君龍人壽投資當地的有擔保地方的債券、銀行的5.5%定存利率，以及一些長期基礎願花高點利率與保險公司打交道換取穩定資金等商機情況之下，目前還算有所斬獲。

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