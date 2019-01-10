5大壽險12月狂賠逾150億元　富邦人壽虧55億最慘

▲5大壽險公司12月共虧損高達151億元。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／綜合報導

2018年12月可以說是壽險業最黑暗的一個月！5大壽險公司12月都出現大幅虧損，總共單月虧損達151億元，創下2018年獲利最差的一個月。其中兩大壽險龍頭國泰人壽、富邦人壽在12月都超過45億虧損，又以富邦人壽最慘。

新台幣在2018年大幅升值，避險成本居高不下，又碰上股災，美股、台股都狂瀉，可實現獲利大幅減少，2018年下半年的虧損根本就把上半年賺的都「吐回去」，讓壽險業叫苦連天。

2018年9月開始新光人壽、台灣人壽首先出現虧損，到10月國泰人壽也發生單月虧損，11月份連富邦人壽、中國人壽也都單月虧損；到了12月，前5大壽險無一倖免，相加共虧損高達151億元，又以富邦人壽單月虧55億元最慘。

富邦人壽11月就出現單月虧損10.5億元，到了12月虧損沒有停止，反而擴大到55.6億。2018年全年累積稅後盈餘降到252.2億，最終輸給國泰人壽。

國泰人壽從10月開始就意外出現虧損，雖然到11月虧損止住、獲利轉正，小賺1.1億元，但到12月單月又出現高達45.4億虧損。2018年全年累積稅後盈餘為311.7億元，勉強保住壽險業獲利龍頭寶座。

新光人壽虧損從9月開始一路持續擴大，連續4個月出現虧損，且每月虧損都超過20億以上，11月單月虧損高達42.65億元，12月虧損30.48億元，也導致新壽原本前10月累計稅後淨利還有125億元，到12月份已經降到只剩下52.32億元，獲利可以說是大腰斬，也是5大壽險2018年獲利情況最差的。

中國人壽在11月、12月連續2個月都虧損，但虧損幅度都在5億元以內，11月虧損2.5億、12月虧損4.9億元，讓中壽2018年整年獲利登上第三名，累計稅後盈餘為101.8億元。

台灣人壽雖然在10月份出現虧損，但到11月也止住虧損，但到12月仍虧損14.64億元。2018全年獲利降到82.96億元，排名第4。