神秘100檔台股類債券股票　保險業錢留台灣重金準備進入

▲保發中心篩選出「類債券股票」示例。（圖／記者李蕙璇翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

神秘100檔台股「類債券股票」標的，有機會成為國內保險業重金投資的對象，就看金管會是否採納保發中心建議方案，下修上市股票投資風險係數，協助保險業資金去化的困境，友善台灣投資環境、錢留在台灣。

而保險業者則多提出，現行國內固收標的收益率無法滿足需求，許多公司均有配置「以領取現金股利為主」的股票部位。而保發中心研究發現確實存在某類「類債券股票」，其每年可穩定產生現金流，若長期持有其報酬率或波動度都較穩定，也較能承受極端壓力情境，建議金管會、保險局可考慮重新評估衡量該類股票風險的方式，降低業者目前投資上市股票風險係數0.2165，給予打折。

▼保發中心研究2017年「類債券股票」各產業類別比例及相關指數成分股之重疊。（圖／記者李蕙璇翻攝）

保發中心總經理金肖雲表示，由於近2年壽險業平均匯兌損失達1,884億元，光是2018年10月國外投資比例已達69%等原因，壽險業到去年6月平均責任準備金利率約3.7%，如何解決保險業資金去化困境，團隊便著手尋找國內上市公司中具有「風險較低」、「固定收益性質」的「類債券性質股票」。

▼保險事業發展中心總經理金肖雲。（圖／記者李蕙璇攝）

由於保險業會投資債券有「相較股票波動幅度小」、「穩定的現金流」與「投資人持有時間較長」的特性，所以便希望從台股中找出四個具有「配發現金股息5~7年」、「穩定配息能力」、「較穩定報酬率」與「公司治理良好違約風險低」的標的，做為其定義「類債券股票」定義的對象。

▼保發中心從2005~2017年台股各類指數績效統計模擬「類債券股票」分析。（圖／記者李蕙璇翻攝）

金肖雲表示，團隊從上市公司的營業收入／營業淨利、現金股利率、稅後淨利、股票波動度、相關質化指標對應過去5年應配發穩定的現金股息且達一定收益率、獲利達一定水準及股票報酬率較穩定等，篩選出2017年底100檔類債券股票，入選比例最高的為金融保險類占51%、電子通路業類占35%等。

而保險業對此也給予相關意見，認為國內債市胃納量不足，國外債券投資須承擔匯率風險，急需尋找國內固收投資的替代選擇，而當保險公司長期持有這些類債券股票時，股票波動度也隨之下降。

▼左起為保發中心總經理金肖雲、財信傳媒集團董事長謝金河、保發中心董事長桂先農、金管會副主委黃天牧、台灣證券交易所董事長許璋瑤、台灣金融研訓院董事長吳中書與保發中心副總許煌明。（圖／記者李蕙璇攝）

財團法人保險事業發展中心為金管會的週邊單位，主要提供相關政策建議方案，經過數月的研究統計12年台股資料，於今天舉辦「2019全球經濟與投資展望暨類債券股票的研究成果發表研討會」，邀請財信傳媒董事長謝金河、台灣金融研究院董事長吳中書專題演講，金管會副主委黃天牧、台灣證券交易所董事長許璋瑤及保發中心董事長桂先農也出席致詞。

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