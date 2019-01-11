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開車追三寶　他肇事逃逸辯說不知「比三寶還三寶」

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▲▼男子開車追三寶，自己卻也成三寶，撞倒機車逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲小客車要追三寶，自己卻成三寶，撞倒機車後竟肇事逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導
石姓男子日前開車在東區樂業路，因一輛黑色小客車突然右轉差點撞上，氣到要攔下「三寶」理論。結果，自己卻在下一個路口撞倒機車，害一對母女受傷後，竟直接將車開走，比三寶還三寶。石男除涉犯過失傷害外，再加一條肇事逃逸，遭警法辦，得不償失。

第三警分局交通分隊2018年12月9日上午獲報，東區樂業路、德興街口發生車禍，警方趕到現場，一名46歲黃姓女騎士與女兒在現場，身上受有多處擦傷，機車倒地，但卻不見另一方的車輛。

黃婦向才向警方說，她當時載著女兒走樂業路經過該路口，一輛汽車就突然右轉，撞上她們後竟然直接開走。

▲▼男子開車追三寶，自己卻也成三寶，撞倒機車逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男子開車追三寶，突然右轉，機車閃避不及。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼男子開車追三寶，自己卻也成三寶，撞倒機車逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲肇事車車身有明顯擦痕，警方認為駕駛不可能不知。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼男子開車追三寶，自己卻也成三寶，撞倒機車逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲婦人的機車莫名被撞倒地，車身造成多處損壞。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方經調閱監視器，發現肇事車輛是一輛銀色自小客車，通知44歲石姓駕駛到警局說明。石男否認有撞到人，辯說他開車在該路口前一個路口時，有一輛黑色小客車突然右轉，害他差點肇事，他認為對方根本就是馬路三寶，氣不過才驅車加速，打算追攔該車理論。

警方從監視器畫面中確認石男當時確實有在追一輛黑色小客車，但右轉時與機車碰撞，車身明顯有擦撞痕跡，不知有肇事的說法令人無法接受。石男與機車車禍後，卻直接駕車離開，無視被害人被他撞倒在地，追三寶卻讓自己也成三寶，警詢後依過失傷害及肇事逃逸罪將他函送法辦。

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關鍵字：三寶,車禍,過失傷害,肇事逃逸,第三分局,公共危險

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