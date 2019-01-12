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法國海軍接受第一架F3-R疾風戰機　編入航空兵11F艦隊

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▲▼法國海軍接收第一架F3-R。（圖／翻攝自法國海軍官網）

▲法國海軍接收第一架F3-R戰鬥機。（圖／翻攝自法國海軍官網）

軍武中心／綜合報導

法國海軍日前在朗迪維希奧航空基地（Landivisiau Maval Air Base）接收第一架F3-R，這架戰機將編入航空兵11F艦隊（Flotilla 11F）。F3-R是F3疾風戰鬥機的升級型，型號標準的制定於2013年啟動，2018年11月獲得官方批准，主要使用者為空軍和海軍。

根據外媒報導，F3-R的特點在於能夠支援流星（Meteor）遠程導彈和Talios激光指定吊艙，其他發展包括安裝自動地面防撞系統（AGCAS）以及對RBE2雷達、Spectra電子戰系統、Reco NG吊艙和慣性導航系統的各種改進。

▼疾風戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲▼疾風戰機（Rafale Fighter）。（圖／達志影像／美聯社）

報導提到，疾風系列戰機憑藉F3-R的標準，還將配備新一代空中加油吊艙，使其能夠使用AASM激光制導空地導彈。F3-R第一次飛行發生在2018年12月，試飛地點位於法國尼斯泰爾省的朗迪維西奧（Landivisiau）。

11F艦隊被公認是海軍航空兵最古老的戰鬥機部隊，同時也是活躍於第一次世界大戰期間的B102中隊的繼承者。11F艦隊自2011年9月起配備疾風戰鬥機，主要負責海上和陸地的突擊任務。11F與姐妹艦隊12F也是世界上唯一具備核攻擊能力的海軍航空兵部隊。

▲▼疾風戰機（Rafale Fighter）。（圖／達志影像／美聯社）

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